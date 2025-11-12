Justiça acreana mantém tempo médio de tramitação dentro da média nacional, diz TJAC

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) mantém o tempo médio de tramitação de processos dentro dos padrões nacionais, segundo dados do painel de monitoramento do próprio tribunal, consultados nesta terça-feira (11).

De acordo com as informações, os processos relacionados à violência contra a mulher levam, em média, 225,82 dias para serem concluídos. Já os casos de feminicídio, que costumam envolver maior complexidade processual e número de etapas, têm tempo médio de 341,92 dias até a conclusão.

Um dos destaques é a agilidade nas medidas protetivas, que são concedidas em tempo recorde – em média, 0,65 dia após o pedido. Outros tipos de ações também seguem em patamares próximos ao cenário nacional: ações de saúde demoram cerca de 243,58 dias para serem concluídas; ações criminais levam 516 dias; e processos de júri, por sua natureza mais complexa, chegam a 742,03 dias de tramitação média.

O levantamento também revela o desempenho da Justiça acreana em processos de adoção iniciados em 2025. Segundo o painel, 71,43% desses processos já foram concluídos, percentual ligeiramente abaixo da média ideal de 80%. Quatro processos seguem abertos há mais de 240 dias, e outros dois estão pendentes entre 120 e 240 dias.

