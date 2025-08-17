Justiça aceita denúncia e torna réus Diego Passo e advogado Keldheky Maia

Ambos responderão por crimes relacionados à morte da assessora Juliana Marçal e às tentativas de homicídio ocorridas em frente a bar de Rio Branco

O juiz Aleson Bráz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público e tornou réus Diego Passo e o advogado Keldheky Maia, envolvidos na briga que resultou na morte da assessora jurídica do Tribunal de Justiça, Juliana Chaar Marçal. A decisão foi tomada com base na denúncia assinada pelo promotor de Justiça Efrain Enrique Mendonza.

Diego Passo vai responder a ação penal por dois crimes contra a vida: o homicídio de Juliana Marçal e a tentativa de assassinato contra o advogado Keldheky Maia. Segundo a denúncia, o acusado, “motivado pela futilidade e com recurso que dificultou a defesa das vítimas, mediante atropelamento propositado por veículo automotor, ceifou a vida de Juliana e, na mesma ação, intentou contra a vida de Keldheky, o que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade”.

Já o advogado Keldheky Maia, preso no último dia 7, foi denunciado e se tornou réu pelas tentativas de homicídio contra Dhiones Siqueira Passos e Ledo Patrício da Silva Almeida Júnior.

Os crimes ocorreram na madrugada de 21 de junho de 2025, por volta das 3h50, na Rua São Sebastião, bairro Isaura Parente, em frente à casa noturna “Bar Dibuteco”.

Com a decisão, as defesas de Diego Passo e Keldheky Maia têm o prazo de dez dias para apresentar resposta às acusações.

