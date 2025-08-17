fbpx
Acre

Justiça aceita denúncia e torna réus Diego Passo e advogado Keldheky Maia

Publicado

2 horas atrás

em

Ambos responderão por crimes relacionados à morte da assessora Juliana Marçal e às tentativas de homicídio ocorridas em frente a bar de Rio Branco

O juiz Aleson Bráz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público e tornou réus Diego Passo e o advogado Keldheky Maia, envolvidos na briga que resultou na morte da assessora jurídica do Tribunal de Justiça, Juliana Chaar Marçal. A decisão foi tomada com base na denúncia assinada pelo promotor de Justiça Efrain Enrique Mendonza.

Diego Passo vai responder a ação penal por dois crimes contra a vida: o homicídio de Juliana Marçal e a tentativa de assassinato contra o advogado Keldheky Maia. Segundo a denúncia, o acusado, “motivado pela futilidade e com recurso que dificultou a defesa das vítimas, mediante atropelamento propositado por veículo automotor, ceifou a vida de Juliana e, na mesma ação, intentou contra a vida de Keldheky, o que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade”.

Já o advogado Keldheky Maia, preso no último dia 7, foi denunciado e se tornou réu pelas tentativas de homicídio contra Dhiones Siqueira Passos e Ledo Patrício da Silva Almeida Júnior.

Os crimes ocorreram na madrugada de 21 de junho de 2025, por volta das 3h50, na Rua São Sebastião, bairro Isaura Parente, em frente à casa noturna “Bar Dibuteco”.

Com a decisão, as defesas de Diego Passo e Keldheky Maia têm o prazo de dez dias para apresentar resposta às acusações.

Acre

Nicolau Júnior destaca papel dos empresários acreanos durante assinatura de ordens de serviço no Vale do Juruá

Publicado

1 minuto atrás

em

17 de agosto de 2025

Por

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, participou neste sábado, 16, da assinatura de ordens de serviço na sede do Deracre em Cruzeiro do Sul. O evento marcou um dia de conquistas importantes para o Vale do Juruá e foi marcado por um discurso em defesa da valorização dos empresários acreanos.
Com a experiência de quem cresceu em uma família ligada ao comércio, Nicolau ressaltou a importância de priorizar as empresas locais nas obras e investimentos realizados pelo governo.
“O governo precisa focar e valorizar os empresários do nosso Estado. Quem ganha a obra aqui, investe aqui. Quem executa em Rio Branco, gera empregos e oportunidades lá. Mas quando as obras vão para empresas de fora, o dinheiro também vai embora. Nós precisamos fortalecer quem é daqui, porque é aqui que ficam os investimentos e o futuro do nosso povo”, destacou o deputado.
Obras que mudam vidas
As ordens de serviço assinadas contemplam áreas estratégicas para a região. Estão incluídos:
•Recuperação e asfaltamento de ramais rurais, garantindo escoamento da produção, transporte escolar e acesso à saúde;
•Construção de uma escola rural na comunidade Alto Pentecostes, em Mâncio Lima, oferecendo mais dignidade e futuro às crianças da região;
•Segunda etapa da urbanização da Alameda das Águas, em Mâncio Lima, fortalecendo o turismo, o comércio e o bem-estar da população.
Além disso, Nicolau destacou o convênio firmado entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, no valor de R$ 14,8 milhões, que permitirá a pavimentação de ruas da cidade. “Esse recurso é para dar dignidade às famílias, tirar as pessoas da lama e melhorar a mobilidade urbana. É investimento direto na vida de quem mais precisa”, frisou.
Compromisso com o Acre
A fala de Nicolau Júnior reforça sua visão de que o desenvolvimento do Estado passa pela união entre governo, municípios e o setor produtivo. Ao reconhecer o papel dos empresários acreanos como protagonistas desse processo, o presidente da Aleac busca fortalecer um ciclo virtuoso de crescimento, com geração de empregos, renda e oportunidades para a população.
“Valorizando quem é daqui, garantimos que os benefícios fiquem no Acre, criando um futuro mais justo e próspero para todos. Esse é o nosso compromisso: estar ao lado do povo, apoiando cada iniciativa que melhora a vida da nossa gente”, concluiu.

Acre

Governador Gladson Camelí prestigia terceira noite do Festival do Açaí em Feijó

Publicado

13 minutos atrás

em

17 de agosto de 2025

Por

 

O governador Gladson Camelí marcou presença, na noite deste sábado, 17, na terceira noite de festividades da 26ª edição do Festival do Açaí, em Feijó, um dos eventos mais tradicionais e aguardados da agenda cultural do Acre. Acompanhado do prefeito Railson Ferreira, o chefe do Executivo estadual prestigiou a celebração no Centro de Eventos da cidade, que reuniu milhares de pessoas.

Durante sua participação, Camelí destacou a importância da união entre governo e prefeitura para impulsionar o desenvolvimento da região. “É sempre gratificante estar em Feijó, próximo de um povo caloroso e que tem orgulho da sua terra. A festa está linda, parabenizo à todos que se dedicaram para promover um evento de qualidade. Exaltando nosso Acre e nosso açaí”, afirmou.

Momento proporcionado pelo festival representa o compromisso entre Estado e município. Foto: José Caminha/Secom

Realizado pela Prefeitura de Feijó, com apoio do governo do Estado e do Sebrae, o festival movimenta a economia local e fortalece a identidade cultural do município. Para o prefeito Railson Ferreira, a presença do governador reforça a relevância da celebração. “Estamos empenhados em continuar o legado dessa linda festa construído por muitas mãos e nunca conseguiríamos sem o apoio valoroso do governo do Acre. Todos são mais do que bem-vindos ao nosso município”, ressaltou.

A noite foi animada por atrações regionais e teve como ponto alto o show da banda Magníficos, de Monteiro, interior da Paraíba, que levou romantismo e forró ao palco do evento. Os vocalistas Fernando Frajola e Samara Souto aproveitaram a oportunidade para provar o açaí local e destacaram o sabor único do fruto produzido em Feijó, reconhecido como o melhor do país.

Banda de forró recebeu autoridades locais momentos antes de entrar no palco do Festival do Açaí. Foto: José Caminha/Secom

O governo do Acre marca presença no tradicional festival, principalmente por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), realizando coberturas ao vivo das quatro noites, com a transmissão dos shows e principais momentos, diretamente no canal oficial do governo do Acre no YouTube.

O Estado também esteve presente com a fiscalização minuciosa do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), salvaguardando os direitos de empreendedores e clientes, distribuindo exemplares do Código de Defesa do Consumidor. Já a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) promoveu inovação, competições de games e atividades voltadas à juventude.

O Festival do Açaí teve início na última quinta-feira, 15, e será encerrado neste domingo, 18, com shows locais e a apresentação nacional do cantor Nattan, prometendo fechar a programação com chave de ouro.

Acre

Policial penal morre em acidente de motocicleta na Estrada de Porto Acre

Publicado

18 minutos atrás

em

17 de agosto de 2025

Por

Durval Rodrigues do Nascimento perdeu o controle da moto e colidiu contra um poste; morte foi imediata

O policial penal Durval Rodrigues do Nascimento morreu na noite deste sábado (17) em um grave acidente de motocicleta no km 20 da rodovia AC-10, Estrada de Porto Acre, no trecho entre a Vila do V e Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Durval havia almoçado mais cedo na Vila do V, onde ingeriu bebida alcoólica na companhia de amigos. Apesar de ter sido aconselhado a não seguir viagem, ele decidiu retornar à capital pilotando sua motocicleta Honda Biz vermelha.

Durante o trajeto, perdeu o controle do veículo, colidiu contra um poste e foi arremessado para uma área de mata às margens da estrada. O impacto foi tão violento que o capacete se soltou de sua cabeça, causando morte imediata.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe apenas pôde constatar o óbito. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.

A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias do acidente.

