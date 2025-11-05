Hicaro Bruno Borges de Lima vai responder por homicídio, dupla tentativa de assassinato, cárcere privado e envolvimento com facção criminosa

A Justiça do Acre aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual (MPAC) e tornou réu o detento Hicaro Bruno Borges de Lima, acusado de executar a tiros o ex-militar do Exército Brasileiro Talisson Baltazar do Nascimento.

A decisão é do juiz Fábio Farias, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, que considerou haver provas suficientes de materialidade e indícios de autoria. Em trecho da decisão, o magistrado destacou que os elementos colhidos na fase investigatória — como depoimentos e laudos periciais — confirmam a existência do crime e a provável participação do acusado.

Hicaro Bruno foi preso no último dia 7, no bairro 15, durante ação de investigadores da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Segundo a denúncia, o crime ocorreu na madrugada de 23 de junho deste ano, quando o acusado, pilotando uma motocicleta, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Talisson Baltazar em frente a uma tabacaria na Rua Minas Gerais, em Rio Branco.

Além da vítima fatal, outras pessoas foram atingidas pelos tiros e socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O réu responderá por homicídio qualificado, duas tentativas de homicídio, cárcere privado e integração a organização criminosa. A partir de agora, a defesa de Hicaro Bruno tem dez dias para apresentar resposta à acusação.

