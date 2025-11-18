Brasil
Jurista acreano explica que decisão de Gilmar Mendes redefine processo de Gladson Cameli sem encerrar caso
Marco Aurélio Flores afirma que determinação modifica alcance de medidas e reorganiza andamento processual; “Não absolve nem condena, mas redefine cenário jurídico”
O renomado jurista acreano Marco Aurélio Guilherme Flores detalhou os efeitos práticos da decisão do ministro Gilmar Mendes que impacta o processo envolvendo o governador Gladson Cameli. De acordo com o advogado, a determinação do ministro do STF não encerra o caso, mas produz consequências imediatas no trâmite jurídico, redefinindo o cenário processual sem caracterizar absolvição ou condenação.
Flores destacou que a decisão tem repercussões diretas sobre diligências em curso e pode influenciar a forma como o Ministério Público Federal e as instâncias inferiores conduzirão os próximos passos. “A decisão modifica o alcance de medidas e reorganiza o andamento do processo. Ela não absolve nem condena, mas redefine o cenário jurídico a partir de agora”, explicou o jurista, acrescentando que o entendimento de Gilmar Mendes impõe ajustes processuais que devem repercutir entre STJ e MPF, mantendo as investigações em curso sob novos parâmetros jurídicos.
Efeitos práticos da decisão
- Não absolve nem condena: redefine parâmetros processuais
- Modifica alcance de medidas: afeta diligências em curso
- Reorganiza andamento: influencia próximos passos do MPF e instâncias inferiores
Contexto processual
- Processo continua: sob novos parâmetros jurídicos
- Repercussões: entre STJ e Ministério Público Federal
- Impacto: na condução das investigações
A análise do jurista acreano joga luz sobre os desdobramentos do caso que envolve o governador, indicando que a decisão de Gilmar Mendes, embora não definitiva, altera significativamente as regras do jogo no embate jurídico que se desenrola nas altas cortes do país.
Bombeiros de Cruzeiro do Sul buscam pescador desaparecido no Rio Juruá em Marechal Thaumaturgo
Homem de 45 anos desapareceu após sua embarcação ser encontrada à deriva; equipe de mergulhadores enfrenta rio com correnteza forte e zero de visibilidade para localizar vítima
Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul seguiu na tarde desta terça-feira (18) para o município de Marechal Thaumaturgo em busca de um pescador de 45 anos desaparecido nas águas do Rio Juruá.
O desaparecimento ocorreu nas proximidades da comunidade Fortaleza da Aparição, na zona rural do município, após a vítima e um companheiro de pescaria saírem de um lago em direção à cidade.
De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros na região do Juruá, major Josadac Ibernon, o acompanhante seguiu à frente em outro barco e, ao perceber que o colega não o seguia, retornou e encontrou a embarcação à deriva e vazia.
As buscas são dificultadas pela distância superior a 2,5 km entre o último ponto de avistamento e o local onde o barco foi encontrado, além do nível elevado do rio, correnteza forte, presença de troncos e galhadas, e zero visibilidade subaquática, exigindo que a busca seja realizada por tato.
Partidos terão R$ 6,4 bilhões para eleições de 2026, com maior parte para PL, PT, PSD, MDB e União Brasil
Valor combina Fundo Partidário e Fundo Eleitoral; recursos são distribuídos conforme bancada no Congresso e desempenho eleitoral
Os partidos políticos brasileiros disporão de aproximadamente R$ 6,4 bilhões para as eleições de 2026, somando recursos do Fundo Partidário (destinado à manutenção das estruturas partidárias) e do Fundo Eleitoral (para campanhas). O montante representa significativo aumento em relação a 2018, quando o Fundo Eleitoral era de R$ 1,7 bilhão, saltando para R$ 5 bilhões em 2024.
De janeiro a agosto de 2025, as legendas já receberam R$ 3,2 bilhões do Fundo Partidário. Em 2026, será acrescido o Fundo Eleitoral estimado em R$ 3,2 bilhões. Os partidos com as maiores bancadas no Congresso – PL, PT, PSD, MDB e União Brasil – receberão as fatias mais substanciais, conforme determina a legislação que distribui os recursos com base no tamanho das bancadas e desempenho eleitoral anterior.
Distribuição dos recursos
- Fundo Partidário: R$ 3,2 bi (janeiro-agosto/2025)
- Fundo Eleitoral: R$ 3,2 bi (previsão para 2026)
- Evolução: De R$ 1,7 bi (2018) para R$ 5 bi (2024)
Critérios de distribuição
- Câmara dos Deputados: 48%
- Senado Federal: 35%
- Cláusula de desempenho: 15%
- Divisão igualitária: 2%
Maiores beneficiários
PL, PT, PSD, MDB e União Brasil: Maiores bancadas no Congresso
O crescimento exponencial do fundo público eleitoral reflete decisões do Congresso que ampliaram progressivamente os recursos destinados ao financiamento partidário, gerando debates sobre o uso de dinheiro público em campanhas políticas versus outras prioridades nacionais.
Fundo Partidário
O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos é um recurso do orçamento do governo federal destinado às despesas cotidianas dos partidos políticos. As verbas são provenientes de multas, penalidades, doações e outros recursos definidos por lei. Cinco por cento do total do Fundo Partidário são distribuídos em partes iguais a todos os partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os demais 95% são distribuídos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados.
Líder do governo rebate críticas sobre atraso no Plano de Carreiras da Saúde na Assembleia do Acre
Manoel Moraes afirma que processo envolve mais de 300 subclasses profissionais e questões técnicas complexas; oposição cobra apresentação do documento
O deputado estadual Manoel Moraes, líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre, se pronunciou durante sessão ordinária desta terça-feira (18) sobre as críticas relacionadas ao atraso na apresentação do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da Saúde. O parlamentar afirmou que o governo está trabalhando para concluir o documento, mas destacou que o processo envolve questões técnicas e jurídicas complexas que exigem tempo para serem adequadamente resolvidas.
Moraes rebateu as críticas da oposição explicando que a elaboração do plano foi especialmente contratada para atender à complexidade da área da saúde, que reúne mais de 300 subclasses profissionais diferentes. A justificativa busca responder às cobranças sobre o cronograma de entrega do documento, considerado essencial para a reorganização da carreira dos profissionais de saúde do estado.
“A única categoria que foi contratada é uma empresa para fazer um plano que seja justo. Porque dentro da saúde tem mais de 300 subclasses. Nós estamos trabalhando por bem de vocês. Eu já disse uma vez aqui que falar é bom, criticar é fácil. Difícil é resolver. Então, a gente está aqui tentando resolver”, disse o deputado.
O líder do governo também afirmou que o Executivo tem atuado dentro dos limites legais e ressaltou que o PCCR está em análise nos órgãos de controle.
“Onde está o problema? Está na Procuradoria do Estado. Por quê? Porque são muitas classes. Se fizer errado, depois vai ser questionado na Justiça. Hoje, [o plano] está no Ministério Público e na Procuradoria Geral do Estado. Então, o que é que vai acontecer? Quando a Procuradoria mandar de volta, já foi feito o estudo financeiro, o estudo político, já foi feito tudo. E, nós vamos partir para a última fase, que é executar. E vai ser executado, mesmo que alguns sejam contra, mesmo que digam que não, vai ser executado”, declarou Moraes.
Moraes disse ainda que o governo mantém respeito pelos servidores e que não há intenção de prejudicar a categoria. “Nós temos respeito pelos funcionários da saúde e também todos os funcionários do Estado do Acre. Agora, não se faz um plano da saúde da noite para o dia. Só as pessoas de má fé que dizem que faz. Se a pessoa tiver boa fé, não faz”, completou.
O ato na Aleac reúne técnicos, auxiliares e enfermeiros que cobram valorização por parte do Governo do Estado e exigem a conclusão e o envio do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) para análise dos deputados estaduais. Segundo os profissionais, o governo já teria informado que o plano está pronto, mas ainda não apresentou o documento oficial.
Entre as principais reivindicações estão:
– Aumento do auxílio-alimentação, que atualmente é de R$ 420, para R$ 1.000;
– Universalização do auxílio-saúde, hoje restrito aos servidores da Saúde, para todos os funcionários públicos, incluindo ativos e inativos;
– Aplicação da Revisão Geral Anual (RGA), com reajuste linear estimado em cerca de 20%, a fim de recompor perdas inflacionárias acumuladas.
