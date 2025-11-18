Júri Popular julga quatro acusados de integrar “Tribunal do Crime” e matar jovem em Rio Branco

O Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco julga, nesta terça-feira, Adriano Bezerra de Oliveira, Breneur Matos de Alencar, Saintclay Nascimento da Silva e Wellington Lima da Silva. Eles são acusados de homicídio triplamente qualificado, corrupção de menores e participação em organização criminosa.

Os quatro são apontados pelo Ministério Público como responsáveis pela morte brutal de Leandro Barbosa de Souza, de 19 anos, ocorrida em fevereiro de 2024. Usuário de drogas em processo de recuperação com apoio da família, o jovem tentava retomar a vida.

No dia 2 de fevereiro de 2024, Leandro estava com os pais quando decidiu visitar amigos no bairro da Paz. Após deixar a residência, acabou entrando em uma rua controlada por uma facção rival, onde foi rendido e agredido por três menores armados.

Segundo a denúncia, ele foi levado para uma área de mata nos fundos das Faculdades Meta. No local, Adriano, Breneur, Saintclay e Wellington, apontados como integrantes do chamado “Tribunal do Crime”, teriam deliberado sua execução.

A vítima foi torturada, estrangulada e golpeada com arma branca. Seu corpo, com as mãos e os pés amarrados por cordas, foi jogado em um córrego da região e localizado somente três dias depois, em avançado estado de decomposição. Os quatro acusados foram presos e agora serão julgados pelo crime.