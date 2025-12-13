Extra
Júri condena mandante e executor pela morte de “Chico Abreu” em Xapuri após 12 horas de julgamento
Crime ocorrido em 2022 teve grande repercussão; penas somam 54 anos de prisão em regime fechado
Após mais de 12 horas de julgamento, o Tribunal do Júri da Comarca de Xapuri condenou, na noite desta sexta-feira (12), Benigno Queiroz Sales e Risonete Borges Monteiro pelo assassinato do colono Francisco Campos Barbosa, conhecido como “Chico Abreu”. O crime ocorreu em novembro de 2022, na zona rural do município, e mobilizou a comunidade local pela brutalidade e pelas circunstâncias do homicídio.
Os jurados reconheceram que o crime foi praticado com duas qualificadoras: motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Apontada como mandante, Risonete Borges Monteiro foi condenada a 25 anos de reclusão em regime fechado. Já Benigno Queiroz Sales, identificado como executor, recebeu pena de 29 anos de prisão, também em regime fechado, incluindo condenações por dois crimes de furto cometidos durante a fuga após o assassinato.
A sentença foi proferida pelo juiz Luís Gustavo Alcalde Pinto, que presidiu a sessão no Fórum de Xapuri. O plenário permaneceu lotado durante todo o julgamento, com a presença de familiares da vítima, que acompanharam os debates usando camisetas pedindo justiça.
Conforme a investigação da Polícia Civil e a denúncia do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Chico Abreu foi morto dentro de sua propriedade, na colocação Vista Alegre, no seringal Cachoeira, área limítrofe entre os municípios de Xapuri e Epitaciolândia. O corpo foi localizado dois dias depois, com sinais de enforcamento e perfuração por disparo de arma de fogo. Laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou que a causa da morte foi tiro de espingarda, associado à asfixia.
Durante o julgamento, Benigno confessou a autoria do homicídio, mas negou ter agido a mando de Risonete ou que houvesse acordo para dividir R$ 16 mil que a vítima supostamente mantinha em casa. Apesar da versão apresentada pela defesa, os jurados entenderam que houve conluio entre os réus para a execução do crime. Risonete sempre negou participação.
Segundo o MPAC, a mulher teria planejado a morte do companheiro, com quem conviveu por cerca de 12 anos, motivada por interesses financeiros. Benigno, que trabalhava como diarista e caseiro da vítima havia aproximadamente um mês, teria sido contratado para executar o assassinato, mediante promessa de recompensa.
A defesa de Benigno foi feita pelos advogados Luiz Henrique Fernandes Suarez e Paula Victória Pontes Belmino. Já Risonete contou, ao longo do processo, com a atuação das defensoras públicas Aline Cristina Lopes da Silva e Morgana Rosa Leite Gurjão, que também a representou no plenário do júri.
Com a condenação, a Justiça de Xapuri encerra um dos casos criminais de maior repercussão recente no interior do Acre, marcado por violência, ruptura familiar e forte comoção social.
Extra
Câmara Municipal de Epitaciolândia adquire caminhonete com recursos próprios para reforçar ações do Legislativo
Presidente Rosiclei e vereador Ari destacam economia e gestão responsável que permitiram a compra do novo veículo
O presidente da Câmara Municipal de Epitaciolândia, vereador Antônio Rosiclei Oliveira (SDD), acompanhado do vereador Ari Osvaldo Matos (SDD), esteve em Rio Branco nesta sexta-feira (12) para receber a nova caminhonete adquirida pelo Legislativo municipal. O veículo substituirá o antigo automóvel, que já não apresentava condições adequadas de uso, e ficará à disposição dos vereadores para atividades institucionais.
Rosiclei afirmou que a aquisição simboliza o resultado de um ano de gestão marcada pela responsabilidade e economia. “É com alegria que recebo essa caminhonete. Quero dizer à população de Epitaciolândia e aos vereadores que o trabalho realizado neste ano nos deu esse respaldo. Em um ano, conseguimos adquirir um bem desse porte”, destacou.
O vereador Ari Osvaldo também comemorou a conquista e atribuiu o resultado ao esforço coletivo. “Presidente Rosiclei, queremos expressar nossa gratidão por adquirir essa caminhonete para a Câmara Municipal. É fruto do seu trabalho, do trabalho dos vereadores e de todos os servidores. Quem ganha é a população”, afirmou.
A compra foi realizada com recursos próprios da Câmara, resultado de contenção de gastos e planejamento financeiro. Segundo Rosiclei, o novo veículo ampliará a capacidade de atuação do Legislativo. “A Câmara tinha um veículo que já não funcionava adequadamente. Fizemos economia e conseguimos adquirir essa caminhonete para auxiliar nos trabalhos do Legislativo”, explicou.
A mesa diretora reforçou que a medida visa garantir melhores condições de trabalho aos parlamentares e mais eficiência nas ações institucionais desempenhadas em benefício da comunidade.
Extra
Corpo de jovem conhecido como “Apocalipse” é encontrado com marcas de execução em Manoel Urbano
Vítima era investigada por morte de adolescente; Polícia apura possível relação entre os crimes
O corpo de Cleiton Freire de Oliveira, 23 anos, conhecido como “Apocalipse”, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (12) na área de sua própria residência, na rua da Praia, Baixada da Colina, bairro São Francisco, em Manoel Urbano, interior do Acre. A suspeita é de que ele tenha sido executado durante a madrugada.
Segundo informações repassadas pelas autoridades locais, moradores escutaram ao menos cinco disparos de arma de fogo por volta das 2h. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas, devido à falta de informações precisas, ninguém foi localizado no momento. Já nas primeiras horas da manhã, o corpo de Cleiton foi encontrado, e cápsulas de pistola calibre 9 mm estavam espalhadas perto da vítima.
Moradores relataram ter ouvido pessoas correndo em direção à área da praia logo após os disparos, mas ninguém foi identificado.
O local do crime foi isolado pela Polícia Militar. Uma equipe do Samu esteve no ponto para constatar o óbito. Investigadores da Polícia Civil também compareceram para coletar informações, realizar procedimentos periciais e acompanhar a remoção do corpo.
Cleiton Freire, o “Apocalipse”, era apontado como principal suspeito de assassinar o adolescente Kauã, de 14 anos, encontrado morto no último dia 5 às margens do rio Purus, próximo ao porto de Manoel Urbano.
A Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar se existe relação entre os dois crimes.
Extra
Audiência Pública expõe problemas estruturais e operacionais do Hospital Regional do Alto Acre em Brasiléia
Vereadores, autoridades e comunidade cobram melhorias urgentes na infraestrutura, nos serviços e no atendimento à população
A Câmara Municipal de Brasiléia realizou, na manhã desta quinta-feira, no Centro Cultural Sebastião Joaquim Dantas, uma Audiência Pública para discutir a situação atual do Hospital Regional do Alto Acre. O debate teve como foco a infraestrutura física, o funcionamento da unidade e as deficiências nos atendimentos prestados à população.
O encontro reuniu vereadores, representantes da gestão municipal e estadual, equipes técnicas, profissionais do hospital, conselhos, lideranças comunitárias e moradores, que lotaram o espaço para acompanhar a discussão. Relatos e diagnósticos apresentados durante a sessão evidenciaram problemas estruturais, falta de equipamentos, demanda reprimida e limitações na oferta de serviços essenciais — desafios que impactam diretamente a qualidade do atendimento.
Os participantes também puderam sugerir medidas e encaminhamentos, ressaltando a necessidade de ações conjuntas entre os poderes públicos para promover melhorias imediatas e duradouras na unidade. Houve destaque para a importância de investimentos contínuos, modernização dos espaços, valorização dos profissionais e fortalecimento da rede de saúde que atende toda a região.
A Câmara Municipal ressaltou que a audiência integra seu papel constitucional de fiscalizar e promover diálogo transparente com a sociedade e os órgãos responsáveis pelos serviços públicos. O Legislativo reafirmou seu compromisso em defender os direitos da população e buscar soluções que garantam atendimento digno, eficiente e humanizado aos moradores de Brasiléia e de todo o Alto Acre.
