Júnior de Mônaco é eleito Rei Momo do Carnaval da Família 2025 em Rio Branco

Alegria e diversão toma de conta de Brasileia a cidade do carnaval durante as cinco noites de folia na fronteira que começa nesta sexta-feira, 28 e vai até a próxima terça-feira,04.

Com toda a estrutura da festa carnavalesca pronta com muitas atrações e novidades tem sua abertura oficial a partir das 20h começa com a volta tradicional da escolha das realeza do carnaval e a escolha do melhor bloquinho do carnaval.

Serão mais de 10 atrações musicais musical entre músicos e djs que vão passar pelo palco principal da festa e abre as apresentações nessa primeira noite de carnaval em Brasileia, Toinho Sacanagem, Maria Clara, Dj Thiago Rodrigues e Álamo Kário.

Entre as principais novidades do carnaval deste ano no município está a realização do evento pela Prefeitura de Brasileia, diminuição de mais de 60% das taxas para os expositores e a volta as tradicionais escolhas da realeza do carnaval, a eleição do melhor bloquinho da folia, e uma das grandes novidades para este ano é a permissão para os foliões entrarem na praça carnavalesca Hugo Poli com térmicas de até 50 litros, uma antiga reivindicação dos participantes.

Além disso, a festa terá um horário estendido até as 3h da madrugada

proporcionando mais tempo de diversão para os foliões.

O Prefeito Carlinhos do Pelado e a equipe da Secretaria de Cultura acompanharam os últimos preparativos para o início da folia na praça Hugo Poli. E falou sobre a realização da festa carnavalesca e suas novidades para este ano.

” Então, é uma festa para todos, no qual a gente pretende continuar com esse Carnaval de Brasileia seja o melhor Carnaval do Estado do Acre. E nós trouxemos muitas novidades para este carnaval, abrimos para o público a entrada com uma térmica de até 50 litros com a bebida em lata. Nós fizemos diferente também, nós baixamos os valores das taxas para os expositores em mais da metade para incentivá-los a produzir e a trabalhar melhor. Voltamos com a tradição às machinhas de carnaval, que não acontece há muitos anos também na nossa cidade. Vale ressaltar que nós estamos voltando com a escolha da realeza do carnaval que há muito tempo não tinha o rei momo que será hoje na nossa abertura. Então é uma festa democrática e de resgate da cultura e da tradição”,_ afirmou Carlinhos do Pelado.

*Confira a programação oficial do Carnaval de Brasileia 2025*

Sexta-feira (28/02)

20 horas: abertura do carnaval – Escolha das Realezas

21h30: abertura oficial – Fala do Prefeito

22 horas às 3 horas: banda local, DJ, banda regional

Sábado (01/03)

20 horas: escolha do melhor bloquinho

22 horas às 3 horas: banda local, DJ, banda regional

Domingo (02/03)

16 horas: rolinha dos coronéis

22 horas às 3 horas: duas bandas locais e DJ

Segunda-feira (03/03)

16 horas: matinê dos Idosos

20 horas às 3 horas: duas bandas locais e DJ.

Terça-feira (04/03)

15 horas: matinê das crianças

20 horas às 3 horas: duas bandas locais e DJ

Lazer e gastronomia (todos os dias)

19 horas: barraca de bebidas

18 horas: parque de diversões

Bandas locais:

Banda Perfil

Destak vip

Toinho Sacanagem e Maria Clara

Roger Souza e banda

Bandas regionais:

Álamo Kário

Arregaçaê

Vinicius Rodrigues

