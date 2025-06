Junina Malucos na Roça propõe reflexão sobre o Rio Acre ao Arraial Cultural

Com início na última terça-feira, 24, o arraial cultura segue até o próximo domingo, 29, na Gameleira, em Rio Branco. Um espaço de pura cultura, realizado pelo governo do Acre. O grande destaque do evento é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que neste ano conta com a participação de 15 equipes, encantando o público e disputando o título de campeã.

Entre os participantes mais esperados está a já tradicional quadrilha Malucos na Roça, com 25 anos de história e reconhecida como patrimônio cultural do estado. O grupo, nascido no bairro Cidade Nova, marcará presença na noite desta quinta-feira, 26, às 22h, com o espetáculo O Boato, que apresenta uma reflexão ambiental sobre o futuro do Rio Acre.

Com cem componentes, o coletivo propõe ao público uma jornada pelas águas do rio e personagens que ali convivem, como pescadores, ribeirinhos, a fauna aquática e até mesmo seres místicos.

Segundo o produtor cultural e rei da junina, Carlos Eduardo de Souza, o processo criativo da Malucos na Roça é extenso e começa já no término da temporada junina anterior. “Todo o processo criativo antes de chegar aos palcos é complexo e exige muito, mas o resultado final é recompensador. Isso tem um significado muito importante para nós, fazedores de cultura”, afirma.

A preparação do grupo envolve desde a escolha do tema, com base em uma pesquisa coletiva, até a montagem do roteiro, cenografia, figurinos, repertório musical e ensaios com banda. Os ensaios são realizados na Praça da Juventude, no bairro Cidade Nova, inicialmente três vezes por semana e, conforme junho se aproxima, passam a ser diários.

Apesar da grandiosidade das apresentações, a maior parte dos custos do grupo é arcada por seus próprios integrantes, que promovem rifas e arraiais fora de época para arrecadar fundos. “Para promover esse espetáculo, temos gastos muito elevados, que as pessoas desconhecem. É um processo muito custoso. Fazemos realmente por amor, um trabalho cultural que resgata vidas e ajuda muitas pessoas”, destaca Carlos Eduardo.

O grupo também se destaca por se adaptar bem às tecnologias e dedicar esforços para manter redes sociais alinhadas, engajando seu público de forma virtual e acumulando mais de um milhão de visualizações em vídeos no YouTube, Instagram, TikTok e Facebook. Outro diferencial é a de disponibilizar seus repertórios em plataformas como Spotify, Deezer e Apple Music.

Acumulando Conquistas

A quadrilha junina conta com muitas conquistas para se orgulhar, angariando diversas premiações em categorias individuais e em grupo, são os mais premiados do estado do Acre. Uma delas foi a consagração de grande campeã estadual do ano passado, com o tema “É de dar água na boca”. Com uma apresentação de imersão estética na rica gastronomia do Acre, o grupo destacou pratos como a baixaria, o açaí, o jambu, quibe de arroz, peixes, farinha de Cruzeiro do Sul, pato no tucupi e tacacá.

A trajetória da quadrilha já ultrapassou os limites do estado e do país. Além de se apresentar em quase todos os municípios acreanos, o grupo já levou sua arte a festivais de destaque nacional como o Festejo Ceará Junino, o São João de Maracanaú (CE) e o São João de Campina Grande (PB). E indo além de terras brasileiras, o Malucos na Roça já se apresentou em Tacna, cidade localizada no extremo sul do Peru.

