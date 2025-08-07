Geral
Julgamento de recurso que pede anulação de júri que absolveu policiais do BOPE é adiado no Acre
Foi adiado o julgamento do recurso que pede a anulação do júri popular que absolveu cinco policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) acusados pelas mortes de três pessoas, incluindo uma criança de 11 anos, durante uma operação no bairro Preventório, em maio de 2018. O caso, que teve grande repercussão no estado, foi retirado de pauta nesta quinta-feira (7), a pedido do relator, desembargador Francisco Djalma, e deve ser apreciado na próxima sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre.
Em dezembro do ano passado, os militares Josemar Barbosa de Farias, Wladimir Soares da Costa, Raimundo de Souza Costa, Antônio de Jesus Batista e Alan Melo Martins foram absolvidos após cinco dias de julgamento pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri.
As vítimas da operação foram Gleiton Silva Borges, Edmilson Fernandes da Silva Sales e a estudante Maria Caune, de apenas 11 anos, que foi atingida por estilhaços de fuzil enquanto estava na varanda de casa.
Após o veredicto, o Ministério Público do Estado do Acre apresentou recurso de apelação, alegando que a decisão dos jurados foi contrária às provas apresentadas no processo. O promotor Carlos Pescador, responsável pelo pedido, defende a realização de um novo julgamento.
A defesa dos policiais, por sua vez, sustenta que a decisão do júri deve ser mantida. O advogado Wellington Silva afirmou que “um dos policiais denunciados estava no quartel no momento dos fatos e outro sequer efetuou disparos”. Segundo ele, não há elementos que justifiquem a anulação da absolvição.
A nova data do julgamento ainda será definida. O caso continua gerando debate entre representantes do Ministério Público, familiares das vítimas e defensores dos acusados.
Em Santa Rosa, Polícia Militar apreende entorpecente
Policiais militares do 8° Batalhão, apreenderam entorpecentes e prenderam quatro suspeitos, na quarta-feira, 06, no município de Santa Rosa.
Os militares receberam informações citando os envolvidos e de como seria realizada a entrega da droga. A equipe policial se dirigiu ao lugar indicado e aguardou os suspeitos chegarem.
No momento da entrega um dos homens chegou em uma embarcação com a droga, os militares abordaram os indivíduos que tentaram fugir, mas foram capturados. Na abordagem foi encontrado entorpecente, aparentemente cocaína.
Os militares conseguiram informações do indivíduo que receberia a droga e foram até sua residência. A equipe policial encaminhou quatro suspeitos, juntamente com o entorpecente à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.
Atualização: Corpo encontrado em área de mata é de uma mulher; Polícia investiga caso em Cruzeiro do Sul
A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul investiga a morte de uma mulher cujo corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição na tarde da última quarta-feira (6). O cadáver estava próximo a uma árvore, nos fundos de uma residência em uma área de mata afastada do centro urbano da cidade.
A descoberta foi feita por uma moradora por volta das 13h35min, que imediatamente acionou a Polícia Militar. Os agentes isolaram o local e acionaram o Instituto Médico Legal (IML) e a equipe da Perícia Técnico-Científica, que iniciaram os primeiros levantamentos no terreno.
Inicialmente, moradores suspeitavam que se tratava de um homem desaparecido há cerca de seis dias, conhecido na região por enfrentar problemas pessoais e fazer uso de entorpecentes. Ele teria saído de casa para visitar familiares e não retornou.
No entanto, a identidade da vítima foi corrigida no local: o corpo era de uma mulher. Durante a análise inicial, não foram encontrados sinais evidentes de violência ou indícios de crime no corpo, que foi recolhido para ser submetido a exame de necropsia. O laudo deve esclarecer a causa da morte nos próximos dias.
A Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul assumiu o caso e dará continuidade às investigações.
Polícia Civil representa por medida protetiva em favor de homem vítima de violência em relação homoafetiva, com base em decisão do STF
Na última quarta-feira, 6, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Xapuri, coordenada pelo delegado Dr. Luccas Vianna, representou junto ao Poder Judiciário pela concessão de uma medida protetiva de urgência em favor de um homem vítima de violência doméstica ocorrida no contexto de uma relação homoafetiva. O pedido foi deferido pela Justiça e tem como base um entendimento recente do Supremo Tribunal Federal (STF), que ampliou o alcance da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos do sexo masculino.
A decisão histórica do STF, proferida em 25 de fevereiro de 2025 no julgamento do Mandado de Injunção 7.452/DF, reconheceu a omissão legislativa e determinou a aplicação das normas protetivas da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos masculinos, bem como a mulheres travestis ou transexuais, desde que em contexto de violência doméstica ou familiar.
No caso específico, a vítima manteve união estável por cerca de sete anos com o autor das agressões, estando separado há aproximadamente cinco meses. Segundo o relato prestado à Polícia Civil, o ex-companheiro, inconformado com o fim da relação, passou a persegui-lo e ameaçá-lo reiteradamente. A vítima afirmou que o agressor interfere em seus vínculos profissionais, criando situações de conflito nos locais onde consegue emprego, o que já teria provocado sete demissões.
Além disso, a vítima relatou ameaças explícitas, inclusive de morte, caso venha a se envolver em um novo relacionamento.
Diante dos fatos, o delegado Luccas Vianna formalizou a representação por medida protetiva, com base na decisão do STF, destacando que a atuação da Polícia Civil está alinhada ao entendimento de que o Estado deve proteger toda e qualquer vítima de violência doméstica, independentemente do gênero ou orientação sexual.
“A violência doméstica não escolhe orientação sexual. Nosso papel é garantir que todas as vítimas tenham acesso à proteção prevista em lei. A decisão do STF fortalece esse compromisso e nos dá respaldo jurídico para atuar com mais amplitude nesses casos”, afirmou o delegado.
