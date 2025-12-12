Julgamento de mulher acusada de mandar matar marido em Xapuri deve ser longo e marcado por polêmicas

Risonete Borges Monteiro é acusada de ser mandante do assassinato do colono Francisco Barbosa; autor material do crime já foi preso em flagrante

A dona de casa Risonete Borges Monteiro começou a ser julgada nesta sexta-feira (12) na Comarca de Xapuri, no interior do Acre, acusada de ser a mandante do assassinato do próprio marido, o colono Francisco Campos Barbosa, conhecido como Chico Abreu. O crime ocorreu em 25 de novembro de 2022, na propriedade da vítima, na zona rural do município.

Francisco Barbosa foi morto com um disparo de espingarda, efetuado por Benigno Queiroz Sales, um presidiário que trabalhava como caseiro no local. Benigno foi preso em flagrante pela Polícia Civil pouco depois do crime e é apontado como autor material do homicídio.

Durante as investigações, as autoridades também prenderam Risonete Monteiro, acusada de planejar e ordenar a execução do marido. O julgamento, que teve início nesta sexta, deve analisar as provas apresentadas pela acusação e pela defesa, incluindo depoimentos, perícias e materiais apreendidos.

O caso chocou a região de Xapuri e expôs um suposto conluio para a prática do crime, que, segundo a polícia, teria motivação passional e patrimonial. O julgamento segue em andamento e a sentença deve ser proferida após a oitiva de todas as partes e testemunhas.

Júri polêmico

O julgamento reúne tanto Risonete quanto Benigno Sales no banco dos réus e deve se estender por várias horas. Durante as investigações, a polícia concluiu que Risonete teria planejado e encomendado o homicídio, supostamente por motivação passional e patrimonial.

O júri, iniciado nesta sexta-feira (12), reúne testemunhas, perícias e depoimentos que devem gerar debates intensos entre acusação e defesa. A expectativa é de que o desfecho do caso – que chocou a comunidade de Xapuri – saia apenas após longa análise das provas pela sociedade, representada pelos jurados.

