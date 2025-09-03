Brasil
Julgamento de Bolsonaro entra em fase final; veja como foi o segundo dia
Sessão desta quarta teve a sustentação das defesas de quatro réus, incluindo a do ex-presidente Bolsonaro; julgamento volta na semana que vem, já com o parecer de Moraes
Terminou às 12h53 desta quarta-feira (3) o segundo dia do julgamento, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), da ação penal sobre o que seria um plano de golpe contra o resultado da eleição de 2022.
Com sessão apenas pela manhã, o dia teve a sustentação oral das defesas dos quatro últimos réus no processo – incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
O julgamento será retomado na semana que vem, com o parecer do relator Alexandre de Moraes e o voto dos outros quatro ministros que formam a Primeira Turma.
Cinco ministros compõem a Turma, além de Moraes: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. São necessários três votos para definir a condenação ou a absolvição dos réus, além das penas.
Defesa de Augusto Heleno
A primeira defesa a se manifestar nesta terça foi a do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional 9GSI) Augusto Heleno, por meio do advogado Matheus Milanez.
Em sustentação, Milanez criticou a atuação de Moraes ao longo do processo. “Nós temos uma postura ativa do Ministro Relator de investigar testemunhas”, afirmou.
Ainda segundo a defesa, o general Heleno se distanciou de Bolsonaro na metade final do mandato do agora ex-presidente, o que afastaria o réu de um envolvimento no que seria o plano golpista.
“Este afastamento é comprovado, este afastamento da cúpula decisória. E por mais que tenha que o Ministério Público fale: ‘ah, mas o afastamento não foi completo’. Mas é óbvio: se fosse completo, ele teria saído do governo”, disse.
Em denúncia, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pontou que Heleno tinha conhecimento e domínio sobre ações de espionagens ilegais por meio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); a defesa nega.
Sobre as anotações encontradas com general, utilizadas pela Polícia Federal (PF) e pela PGR para apontar o papel de Heleno nas espionagens da Abin, Milanez disse que elas não eram um “encadeamento lógico de ideias”
Defesa de Bolsonaro
Na última chance de defesa do ex-presidente, o advogado Celso Vilardi afirmou que Bolsonaro foi “dragado” para fatos como os ataques de 8 de Janeiro e o plano de matar autoridades (“Punhal Verde e Amarelo”), sem ter efetivamente participado dele.
Vilardi também mirou contra a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, questionando possíveis omissões e contradições do militar, que também é réu.
“O que está se pretende aqui é reconhecer uma parcial falsidade da delação e ainda assim fazer um aproveitamento dela diminuindo a pena”, afirmou, criticando a postura da PGR no processo, que não defendeu o perdão judicial ao militar.
“Esse homem (Cid) não é confiável”, declarou a defesa, em referência também a supostas conversas do tenente-coronel no Instagram, em que ele desabafaria contra as investigações da Polícia Federal (PF).
Vilardi também afirmou que seu cliente “determinou” que fosse feita a transição para o governo Lula (PT) e disse que desconhecia a íntegra do processo ao qual Bolsonaro está sendo submetido.
“Eu quero dizer a vossas excelências que, em 34 anos, é a primeira vez que eu venho em uma tribuna com toda a humildade para dizer o seguinte: eu não conheço a íntegra desse processo”, disse
Defesa de Paulo Sérgio Nogueira
O ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira foi defendido diante da Primeira Turma pelo advogado Andrew Farias.
Segundo a defesa, Paulo Sérgio, que também é militar, tentou “demover Bolsonaro” de aderir a planos de “grupos radicais”.
“O general Paulo Sérgio tentou fazer com que o governo desmobilizasse as pessoas, para as pessoas saírem de lá (manifestações em frente a áreas militares)”, declarou.
“E estava tentando convencer o presidente a não cair nesses assessoramentos de grupos radicias”, completou.
De acordo com a defesa, o general temia que militares do alto escalão aderissem às movimentações que passaram a ocorrer após a eleição de 2022, com a derrota de Bolsonaro para Lul.
“O receio do general era com alguma liderança militar [que] levantasse o braço e rompesse”, disse.
Defesa de Walter Braga Netto
Em prisão preventiva no Rio de Janeiro sob o argumento de que teria tentado acessar ilegalmente a delação de Cid, Braga Netto foi defendido por José Luis de Oliveira Lima.
O advogado mirou contra a delação de Cid: para ele, o ex-ajudante presidencial “mentiu” por diversas vezes e “não existe voluntariedade” em sua delação.
“Foi coagido, sim, e quem diz isso é ele. Não é esse advogado, não são os outros advogados que vem a esta tribuna: simplesmente, ele”, declarou.
Em um de seus depoimentos, Cid disse aos investigadores que Braga Netto chegou a procurar seu pai, o general Mauro Lorena Cid, por telefone, para tomar conhecimento de informações sobre a delação quando ela ainda estava em sigilo.
Para a defesa, Braga Netto é inocente e não deve passar “o resto de sua vida no cárcere”.
“Eu estou defendendo o homem de 40 anos dos serviços prestados ao país”, declarou.
Fonte: CNN
Comentários
Brasil
Governo do Acre anuncia troca de comissionados em diversas secretarias e órgãos estaduais
Mudanças atingem secretarias-chave como Saúde, Educação e Fazenda; exonerações e nomeações foram publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira (3)
O governador Gladson Cameli (PP) publicou nesta quarta-feira (3) uma série de decretos no Diário Oficial do Estado (DOE-AC) que exoneram e nomeiam ocupantes de cargos comissionados em diversas secretarias e órgãos estaduais. As mudanças fazem parte de uma reorganização administrativa no Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento.
Foram atingidas pastas estratégicas como Secretaria de Estado de Governo (Segov), Saúde (Sesacre), Educação e Cultura (SEE), Fazenda (Sefaz) e Secretaria da Mulher (Semulher), além de empresas públicas como a Cageacre (Companhia de Armazéns Gerais) e Cohab (Companhia de Habitação do Acre).
Na Saúde, as alterações incluíram tanto exonerações de gestores quanto a nomeação de novos gerentes para unidades de pronto atendimento e o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. Na Sefaz, foram designados servidores para funções de confiança de diferentes níveis. Também houve remanejamento de lotação de servidores entre órgãos.
Comentários
Brasil
Rio Branco lança campanha com DIU gratuito para prevenir gravidez na adolescência
Iniciativa pioneira na Região Norte oferece método contraceptivo de longa duração para jovens de 14 a 18 anos. Objetivo é reduzir evasão escolar e mortalidade materna
A Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o Governo do Estado, iniciou nesta terça-feira (2) a campanha “Adolescência Primeiro, Gravidez Depois”, que disponibilizará gratuitamente o dispositivo intrauterino (DIU) Mirena para adolescentes de 14 a 18 anos. A ação coloca a capital entre as primeiras cidades da Região Norte a oferecer o método contraceptivo de longa duração na rede pública.
A estratégia integra o plano estadual de saúde para o período de 2024-2027 e visa ampliar o acesso a opções seguras de planejamento reprodutivo. Segundo Luciana Freire, coordenadora estadual da Saúde do Adolescente, a iniciativa busca “garantir que essas jovens possam planejar a vida de forma segura, evitando consequências como evasão escolar e mortalidade materna e infantil”.
As inserções do DIU – método de alto custo, mas oferecido sem cobrança – começam em 9 de setembro na UBS Eduardo Asmar, no bairro XV. Interessadas podem se dirigir a qualquer Unidade Básica de Saúde, URAPs ou à Policlínica Barral y Barral para agendamento. inicialmente, 120 dispositivos foram destinados ao município.
Comentários
Brasil
Imane Khelif não competirá no Mundial de Boxe em meio a testes de gênero
World Boxing introduziu testes de sexo obrigatórios para todos os boxeadores
Imane Khelif tem o direito de recorrer da decisão da World Boxing que a proíbe de participar de eventos, a menos que seja submetida a testes genéticos de sexo, mas a argelina não competirá no Campeonato Mundial de Boxe por não ter se inscrito, disse o presidente da World Boxing, Boris van der Vorst.
A World Boxing, que supervisionará o boxe nas Olimpíadas de 2028, introduziu em maio testes de sexo obrigatórios para todos os boxeadores em suas competições, menos de um ano depois de Khelif e a taiwanesa Lin Yu-ting conquistarem o ouro em Paris em meio a uma disputa sobre elegibilidade de gênero.
Mas Khelif recorreu ao TAS, a mais alta corte do esporte, buscando anular a decisão da World Boxing que exigia que os boxeadores realizassem um teste genético de PCR (reação em cadeia da polimerase).
“Ela tem o direito de fazer isso (recorrer). Para nós, é importante enfatizar que introduzimos testes obrigatórios para termos competições seguras e competitivas, competições justas”, disse Van der Vorst nesta quarta-feira (3).
“Anunciamos em maio. E para nós, todos são iguais. Toda mulher aqui precisa apresentar vários documentos, incluindo o teste de sexo.”
O Campeonato Mundial de Boxe começa em Liverpool nesta quinta (4) e, quando questionado se Khelif teria sido reprovada no teste, Van der Vorst disse: “É muito cedo para tirar conclusões. Ela simplesmente não se inscreveu representando sua própria federação aqui em Liverpool.”
A Federação Argelina de Boxe não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Na terça-feira (2), a World Boxing confirmou que Lin, de Taiwan, também não competiria no campeonato mundial.
“Sei que ela também não faz parte da lista de inscritos da Federação Nacional”, acrescentou Van der Vorst.
O holandês havia se desculpado em junho, quando a World Boxing mencionou especificamente Khelif em seu anúncio sobre a obrigatoriedade do teste de sexo.
No entanto, ele defendeu a decisão de realizar tais testes para garantir “competições seguras e justas”.
“Estamos falando não apenas de boxe amador, mas de boxe olímpico. Para nós, essa é a nossa marca, porque esse é o ‘porquê’ da World Boxing. Criamos a World Boxing para salvar o sonho olímpico”, disse ele.
“O boxe é um esporte de combate e é importante ter competições seguras e justas. Então, para nós, é realmente crucial introduzir esse tipo de teste. Acho que é um passo importante para mostrarmos que queremos proteger o boxe feminino.”
Você precisa fazer login para comentar.