Juíza decreta segredo de justiça em processo contra acusado de tentativa de estupro no Horto Florestal

Quadrilha de dez homens rendeu motoristas e levou carga avaliada em R$ 700 mil; caminhões e mercadorias foram recuperados, mas bandidos fugiram.

Uma quadrilha conhecida como “Piratas do Asfalto” está sendo procurada pela polícia do Acre após roubar dois caminhões carregados de cerveja na madrugada desta segunda-feira (17), no bairro Vila Acre, em Rio Branco. Os criminosos, em cinco motocicletas, renderam os motoristas, que foram levados para uma área de mata e ficaram amarrados até as 5 horas da manhã.

A ação começou quando os bandidos interceptaram os veículos, que transportavam a carga de Rio Branco para Brasileia. A esposa de um dos motoristas, ao perceber que o caminhão estava fora da rota por meio do rastreamento, acionou a Polícia Militar. Agentes do 2º Batalhão iniciaram buscas e localizaram os caminhões abandonados. As vítimas foram libertadas ilesas.

A operação policial continuou durante a madrugada, culminando na descoberta de um depósito usado pela quadrilha para armazenar a carga roubada. No local, foram encontradas todas as caixas de cerveja, avaliadas em quase R$ 700 mil. No entanto, os dez integrantes do bando conseguiram fugir antes da chegada das autoridades.

A polícia suspeita que a mercadoria seria vendida no mercado negro. As investigações seguem em andamento para identificar e prender os responsáveis pelo roubo. O caso reforça a atuação de grupos criminosos especializados em assaltos a cargas, conhecidos como “piratas do asfalto”, que têm aterrorizado transportadores e empresas na região.

A carga recuperada foi devolvida à empresa responsável, e os motoristas passam bem. A população espera que as forças policiais intensifiquem as ações para coibir esse tipo de crime, que gera prejuízos econômicos e coloca vidas em risco.

