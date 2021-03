As seis pessoas presas preventivamente na última sexta-feira (12) pela Polícia Civil do Acre durante a Operação Pratos Limpos, que investiga superfaturamento na compra de cestas básicas destinadas a alunos da rede estadual de ensino, foram mandados para prisão domiciliar no início da tarde desta terça-feira ( 16) pelo juiz Cloves Augusto, titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco.

Foram presos na ação da Delegacia de Repreensão e Combate à Corrupção dois servidores públicos e quatro empresários, um deles morava em Fortaleza (CE). Este último deve se apresentar imediatamente ao delegado Pedro Rezende, coordenador da operação, em Rio Branco.

Houve a execução de 20 mandados de busca e apreensão no dia da operação. A polícia também conseguiu bloquear R$ 330 mil em contas bancárias dos investigados, para tentar ressarcir os cofres públicos.

Comentários