fbpx
Conecte-se conosco

Extra

Juiz Eleitoral fala sobre cassação vereadores e suplentes em Assis Brasil por candidaturas fictícias

Publicado

1 hora atrás

em

Decisão atinge MDB, PSD e PP; dirigentes e candidatas envolvidas ficam inelegíveis por oito anos

A Justiça Eleitoral da 6ª Zona, com sede em Brasileia, julgou procedente uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e cassou os diplomas de vereadores e suplentes eleitos pelos partidos MDB, PSD e PP no município de Assis Brasil, interior do Acre. A decisão foi proferida na terça-feira passada, dia 24, pelo juiz José Leite de Paula Neto.

Além da cassação, a sentença declarou a inelegibilidade por oito anos de dirigentes partidários e de candidatas envolvidas no esquema de candidaturas fictícias femininas. De acordo com a investigação, os partidos lançaram mulheres apenas para cumprir a cota mínima de 30% exigida pela legislação, sem a efetiva intenção de concorrer ao pleito.

As apurações revelaram votação inexpressiva, ausência de atos de campanha e prestações de contas com fortes indícios de irregularidade. Entre os casos citados na decisão estão:

  • Ione Ferreira Barros (MDB): obteve apenas seis votos e apresentou contas zeradas;
  • Francisca Delzirlandia Dimas Pinheiro (PSD): recebeu R$ 10 mil do fundo eleitoral e terminou com apenas dois votos;
  • Maria Aparecida Pimentel Souza (PP): declarou gastos de R$ 14,4 mil em recursos públicos, mas também teve somente dois votos.

O juiz destacou que as provas reunidas demonstram “abuso e fraude no processo eleitoral”, ferindo a lisura da disputa e comprometendo a igualdade de gênero estabelecida pela legislação.

Veja vídeo reportagem com Marcus José e Keliton Diogo.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Extra

Tenente aposentado da PM se entrega após feminicídio em Rio Branco

Publicado

5 horas atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, é acusado de matar a companheira Ionara da Silva Nazaré, de 29, na frente das filhas do casal

O 2º tenente aposentado da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (29) após se apresentar espontaneamente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Rio Branco. Ele é acusado de assassinar a companheira, Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, com três disparos no último sábado (27), dentro da residência onde viviam, no bairro Mocinha Magalhães.

O crime ocorreu na presença das filhas do casal, de 3 e 7 anos de idade, que presenciaram a cena. Conforme a investigação, uma discussão antecedeu os disparos feitos com uma pistola calibre .40. Após o homicídio, o militar fugiu e foi visto caminhando em via pública portando a arma.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já estava sem vida quando a equipe chegou. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A Justiça do Acre havia decretado a prisão temporária de Reginaldo no mesmo dia do crime, e desde então ele era procurado pelas polícias Civil e Militar.

Reginaldo se aposentou em 2018 como 2º tenente, após mais de 30 anos de serviço, mas em 2022 retornou de forma administrativa ao Quartel do Comando-Geral da PM-AC, por meio do Corpo de Voluntários da Reserva Remunerada.

Familiares de Ionara relataram que o crime pode ter sido motivado por uma suposta traição descoberta pela vítima. O casal estava junto desde setembro do ano passado e, em novembro, passou a morar junto.

Comentários

Continue lendo

Extra

Tenente da reserva da PM é considerado foragido após feminicídio em Rio Branco

Publicado

8 horas atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, teve prisão decretada após assassinar a esposa, Ionara da Silva Nazaré, na frente dos filhos do casal

O tenente da reserva remunerada da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, é considerado foragido da Justiça desde a madrugada do último sábado (27). Ele é acusado de matar a esposa, Ionara da Silva Nazaré, de 26 anos, a tiros, dentro da residência da família no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Segundo as investigações, o feminicídio ocorreu após uma discussão entre o casal. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na frente dos filhos, de 3 e 7 anos de idade. Logo após o crime, Reginaldo fugiu do local.

Ainda no sábado, a Justiça do Acre decretou a prisão temporária de 30 dias do acusado, após representação feita pelo delegado plantonista da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Comentários

Continue lendo

Extra

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Publicado

9 horas atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025.

DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 29/09/2025 à 13/10/2025.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço.

DATA DA REABERTURA: 14 de outubro de 2025, a partir das 10:00 horas (horário de Brasília-DF), através do site www.comprasnet.gov.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, através dos endereços eletrônicos: [email protected] ewww.comprasnet.gov.br.

OBJETO: Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia/AC.

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.

Epitaciolândia/AC, 29 de setembro de 2025.

Agleison Rodrigues dos Santos

Pregoeiro Oficial

Decreto n° 072/2025

Comentários

Continue lendo