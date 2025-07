Juiz dos EUA impede fim antecipado de proteção para imigrantes haitianos

Governo Trump não cumpriu prazos e procedimentos exigidos pelo Congresso para encerrar medida temporária, incluindo revisão da situação atual no país caribenho

Um juiz federal dos Estados Unidos bloqueou a tentativa do governo Trump de encerrar o TPS (Status de Proteção Temporária) para imigrantes haitianos antes do prazo.

A autoridade determinou que o Departamento de Segurança Interna violou a lei ao retirar as proteções contra deportação e as autorizações de trabalho para mais de meio milhão de pessoas.

A decisão foi tomada após o departamento da secretária Kristi Noem ter rescindido a extensão de 18 meses do TPS para o Haiti, concedida pelo ex-presidente Joe Biden no início deste ano.

Originalmente prorrogada até 3 de fevereiro de 2026, o governo Trump tentou antecipar o fim da medida, primeiro definindo uma nova data de término para 3 de agosto e, em seguida, adiando sua data de vigência para 2 de setembro na semana passada.

Em decisão proferida na terça-feira (1°), o juiz distrital dos EUA Brian Cogan declarou que Noem não cumpriu os prazos e procedimentos exigidos pelo Congresso, incluindo uma revisão da situação atual no Haiti antes de encerrar o TPS.

“A secretária Noem não tem autoridade estatutária ou inerente para rescindir parcialmente a designação de um país com o TPS”, escreveu Cogan.

“Sua rescisão parcial deve ser declarada ilegal de acordo com a Lei de Procedimento Administrativo”, explicou.

Ele acrescentou que “o dano sofrido pelos autores [da ação] é real e iminente. Não pode ser reparado por meio de indenização. Se a rescisão parcial permanecer em vigor até a resolução final deste caso, os autores perderão o direito de viver e trabalhar nos Estados Unidos, com base no que o Tribunal já determinou ser uma ação ilegal”.

A CNN contatou o Departamento de Segurança Interna e espera retorno.

A ação, movida em março por nove haitianos beneficiários do TPS e grupos de defesa, incluindo a Associação do Clero Evangélico Haitiano e o Sindicato Internacional de Empregados de Serviços 32BJ, argumentou que a redução repentina nas proteções afetou a vida dessas pessoas e forçou as famílias a se prepararem para a deportação muito antes do previsto.

Cogan afirmou que os autores da ação provavelmente obterão sucesso no mérito da causa e ordenou que o governo mantenha a designação do TPS para o Haiti em vigor pelo menos até fevereiro de 2026, a menos que seja legalmente rescindida.

A decisão não impede o Departamento de Segurança Interna de rescindir o programa no futuro, desde que cumpra os requisitos legais.

Um caso relacionado também está pendente em um tribunal federal em Massachusetts, com alegações semelhantes.