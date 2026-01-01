Juiz aposentado é agredido por motorista de ônibus durante discussão

O advogado e juiz aposentado Edinaldo Muniz foi agredido fisicamente por um motorista da empresa Ricco Transportes na noite desta quarta-feira, 31, véspera de Ano Novo, durante uma discussão registrada em vídeo nas proximidades da ponte do bairro São Francisco, em Rio Branco (AC). A agressão ocorreu após o magistrado aposentado filmar mais um ônibus quebrado da empresa, que operava na linha Panorama.

No vídeo, publicado nas redes sociais, Edinaldo Muniz inicia a gravação denunciando a recorrência de falhas no transporte coletivo da capital. “O ano começou com ônibus quebrado e vai terminar do mesmo jeito”, afirma, enquanto mostra o veículo parado na via, próximo à ponte e à escola Águias do Saber. Ele destaca a identificação do ônibus e critica a prestação do serviço público pela empresa. “A empresa recebe milhões do prefeito e não presta o serviço”, diz em outro trecho.

Durante a gravação, o advogado relata que o objetivo da transmissão era documentar o que considera ilegalidades e irregularidades no serviço de transporte coletivo. Ele também chama atenção para a sinalização do veículo parado na pista e alerta para o risco de acidentes no local.

A situação se agrava quando Edinaldo tenta colher informações com os funcionários da empresa. Ao abordar o motorista, o diálogo se torna tenso. O condutor questiona o motivo da gravação e afirma que o ônibus estava quebrado “há dez minutinhos só”.

Nos minutos finais da gravação, o motorista passa a adotar um tom agressivo, profere ameaças verbais e, em seguida, parte para a agressão física contra Edinaldo Muniz. O vídeo é interrompido logo após o momento da agressão, sem mostrar o desfecho da confusão.

Até o momento, não há informações oficiais sobre registro de boletim de ocorrência, posicionamento da Ricco Transportes ou providências adotadas pelas autoridades de segurança.

