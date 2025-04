Juiz aposentado condena “onda de linchamento” contra filha do secretário Assurbanipal Mesquita

Tradição milenar que mistura ramos bentos, procissões e a encenação da Paixão de Cristo marca início da Semana Santa

Este domingo (13) marca o início da Semana Santa com a celebração do Domingo de Ramos, um dos momentos mais simbólicos da liturgia cristã. A data relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando foi aclamado pelo povo como “Aquele que vem em nome do Senhor”, dando início aos eventos que culminam com a Páscoa, celebrada no próximo domingo (20).

A programação está sendo realizada na igreja ‘Paróquia Nossa Senhora das Dores – Brasiléia-Acre’, igreja central, com bênção e procissão dos ramos, além da Santa Missa celebrada em dois horários ao longo do dia: 6h e 19h.

O significado dos ramos

A tradição de usar ramos vem dos relatos bíblicos, onde o povo acolheu Jesus com ramos e roupas estendidas pelo caminho (Lucas 19,36), como sinal de reverência e fé. Hoje, os ramos — geralmente de palmeiras — são abençoados e levados para casa como sinal de proteção espiritual e compromisso com a fé cristã.

É tradição que esses ramos, após secarem, sejam guardados para serem queimados no ano seguinte, fornecendo as cinzas usadas na celebração da Quarta-feira de Cinzas, que marca o início da Quaresma.

Liturgia e simbolismo

A liturgia do Domingo de Ramos também contempla a leitura da Paixão de Cristo, realizada de forma encenada, com participação de diferentes leitores que representam os personagens bíblicos. Essa leitura será retomada durante as celebrações do Tríduo Pascal (quinta, sexta e sábado), momento central da fé cristã.

A cena descrita no Evangelho de Lucas (19,36) – onde Jesus é recebido com ramos e mantos – se renova anualmente nas comunidades cristãs. Os ramos de palmeira (ou outras árvores locais onde não há palmeiras) simbolizam:

Reconhecimento de Cristo como Messias

Paz e renovação espiritual

Proteção para os lares que os recebem

Ciclo sagrado: dos ramos às cinzas

A tradição guarda profundo simbolismo circular:

Bênção dos ramos: Realizada antes da procissão inaugural Conservação: Secam naturalmente em lugares dignos das casas Transformação: Queimados no ano seguinte para as cinzas da Quarta-feira de Santa Renovação: Marcam o início de novo ciclo quaresmal

“Esses ramos são sacramentais que nos lembram que o mesmo Cristo aclamado será crucificado – convite à coerência de vida”, explica Dom José Alberto, liturgista.

Drama sagrado: a Paixão encenada

A liturgia deste domingo tem estrutura singular:

Procissão alegre com ramos (evocando a entrada em Jerusalém)

Leitura dramática da Paixão (Mateus, Marcos ou Lucas, conforme o ano litúrgico)

Silêncio contemplativo após o relato da morte de Cristo

Dados curiosos:

No Brasil, seringueira, cipó e folhas de bananeira substituem palmeiras em várias regiões

A Igreja Ortodoxa chama esta celebração de “Domingo das Salvas”

A data varia entre março e abril, conforme a Lua Cheia pascal

Preparação para o Tríduo

Este domingo introduz os fiéis no mistério central da fé:

Quinta-feira Santa: Instituição da Eucaristia

Instituição da Eucaristia Sexta-feira da Paixão: Morte redentora

Morte redentora Sábado de Aleluia: Vigília pascal

O que fazer com os ramos?

Levar para benção durante a missa

Colocar junto a crucifixo ou imagens sagradas

Entregar na paróquia no ano seguinte para virar cinzas

Na Igreja Paróquia Nossa Senhora das Dores (Brasiléia-Acre), a programação está sendo realizada com bênção e procissão dos ramos, além da Santa Missa celebrada em dois horários ao longo do dia: 6h e 19h.

A programação da Semana Santa segue até o Domingo de Páscoa.

Confira os principais eventos:

Domingo de Ramos (13)

Missas: 06h e 19h

Bênção e procissão dos ramos

Quarta-feira Santa (16)

Missa Crismal: 19h

Bênção dos óleos do Crisma, Batismo e Unção dos Enfermos

Quinta-feira Santa (17)

Celebração da Ceia do Senhor e Lava-Pés

Adoração ao Santíssimo Sacramento após a missa

Sexta-feira Santa (18)

Celebração da Paixão e Morte de Cristo

Procissão de Cristo Morto

Encenação da Morte de Cristo na Concha Acústica

Sábado Santo (19)

Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20)

Alvorecer da Ressurreição

Missas nos horários tradicionais: 06h, e 19h

Domingo de ramos da paixão do senhor

13 de abril de 2025 – às 7h – Em comunhão com a Pastoral da Criança.

Presidente da celebração: Padre Robson Eudes da Costa – Concelebrante: Diácono Carlos Lourenço Fuzetti

– Comentarista: Rejanea – Salmista: Geovana

– Animação: Ministério de Música

Dados que inspiram: É a única celebração mencionada nos 4 Evangelhos

Dura mais que missas normais (cerca de 90min)

Na Terra Santa, fiéis descem do Monte das Oliveiras repetindo o trajeto de Cristo Convite à Conversão Quaresmal Este dia nos questiona: Como aclamamos Cristo nos templos, mas O negamos na vida?

Que “mantos” (nossos talentos) colocamos no caminho do Senhor?

Estamos prontos a seguir do Hosana ao “Crucifica-O” da Semana Santa? “Não basta carregar ramos, é preciso tornar-se ramo – flexível à vontade do Pai como Cristo foi” (Pe. Robson Eudes da Costa, Sermão do Domingo de Ramos)

Seguindo os passos de Jesus no caminho da cruz, fazemos memória de sua entrada em Jerusalém. A solene liturgia marca o início da Semana Santa, centro do grande acontecimento da nossa fé: – Mistério da paixão – Morte e ressurreição do Senhor. Com os ramos nas mãos, acolhamos aquele que sendo Deus, vem a nós como humilde servidor.

Abril

17 (quinta-feira): Quinta-feira Santa (ponto facultativo)

Quinta-feira Santa (ponto facultativo) 18 (sexta-feira): Sexta-feira da Paixão (feriado nacional)

Sexta-feira da Paixão (feriado nacional) 21 (segunda-feira): Tiradentes (feriado nacional)

Proximas datas e feriados nacionais:

Maio

1º (quarta-feira) – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)

Junho

15 (domingo): Aniversário do Estado do Acre (feriado estadual)

Aniversário do Estado do Acre (feriado estadual) 19 (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo)

Julho

Sem feriado ou ponto facultativo

Agosto

6 (quarta-feira): Início da Revolução Acreana (ponto facultativo)

Setembro

5 (sexta-feira): Dia da Amazônia (feriado estadual)

Dia da Amazônia (feriado estadual) 7 (domingo): Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 (domingo): Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) 28 (terça-feira): Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

Novembro

2 (domingo): Finados (feriado nacional)

Finados (feriado nacional) 15 (sábado): Proclamação da República (feriado nacional)

Proclamação da República (feriado nacional) 17 (segunda-feira): Tratado de Petrópolis (feriado estadual)

Tratado de Petrópolis (feriado estadual) 20 (quinta-feira): Dia da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

24 (quarta-feira): Véspera de Natal (ponto facultativo)

Véspera de Natal (ponto facultativo) 25 (quinta-feira): Natal (feriado nacional)

Natal (feriado nacional) 31 (quarta-feira): Véspera de Ano Novo (ponto facultativo)

