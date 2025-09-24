Judô acreano está fora da disputa dos Jeb´s e FJEAC expõe situação

A organização dos Jogos Escolares de 2025 no Estado está no centro de uma polêmica a respeito das seletivas realizadas para definição das equipes visando à disputa dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) Sub-14. A competição vai ser promovida pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) entre os dias 5 e 28 de outubro em Uberlândia, Minas Gerais.

O judô não teve a realização da seletiva e por isso os atletas não foram relacionados para a Jeb´s 2025.

Sem condições mínimas

A Federação de Judô do Estado do Acre (FJEAC) não teve assegurada as condições mínimas para garantir a segurança dos atletas durante a realização das lutas.

Em um ofício datado de 11 de agosto de 2025 e endereçado ao Secretário de Educação, a FJEAC expõe essa situação. A entidade afirma ter encaminhado todos os planos e diretrizes para a realização da etapa de judô, mas não obteve qualquer resposta formal, destinação de orçamento ou suporte logístico por parte da SEE.

Oferta tardia

A SEE por meio do departamento de esporte escolar teria oferecido um local absolutamente inadequado para a realização das lutas e concedido diárias de R$ 150,00 para custear a arbitragem. O valor contrasta drasticamente com os R$ 13.000 solicitado pela FJEAC para organizar a competição com realização de congresso técnico, fornecimento de tatames oficiais, equipamentos eletrônicos, equipe de arbitragem e elaboração de relatório técnico do evento.

MPF, MPE e CBDE

A situação chegou ao nível onde denúncias por pais de atletas foram feitas no Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público Estadual (MPE) e CBDE.

FADE vai se posicionar

A Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) foi procurada pela reportagem do phdesporteclube.com.brnesta terça, 23, e confirmou existir a denúncia na ouvidoria da CBDE. A FADE vai esperar uma orientação do departamento jurídico e deve se manifestar nesta quarta, 24, por meio de uma nota oficial.

