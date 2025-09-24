Cotidiano
Judô acreano está fora da disputa dos Jeb´s e FJEAC expõe situação
A organização dos Jogos Escolares de 2025 no Estado está no centro de uma polêmica a respeito das seletivas realizadas para definição das equipes visando à disputa dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) Sub-14. A competição vai ser promovida pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) entre os dias 5 e 28 de outubro em Uberlândia, Minas Gerais.
O judô não teve a realização da seletiva e por isso os atletas não foram relacionados para a Jeb´s 2025.
Sem condições mínimas
A Federação de Judô do Estado do Acre (FJEAC) não teve assegurada as condições mínimas para garantir a segurança dos atletas durante a realização das lutas.
Em um ofício datado de 11 de agosto de 2025 e endereçado ao Secretário de Educação, a FJEAC expõe essa situação. A entidade afirma ter encaminhado todos os planos e diretrizes para a realização da etapa de judô, mas não obteve qualquer resposta formal, destinação de orçamento ou suporte logístico por parte da SEE.
Oferta tardia
A SEE por meio do departamento de esporte escolar teria oferecido um local absolutamente inadequado para a realização das lutas e concedido diárias de R$ 150,00 para custear a arbitragem. O valor contrasta drasticamente com os R$ 13.000 solicitado pela FJEAC para organizar a competição com realização de congresso técnico, fornecimento de tatames oficiais, equipamentos eletrônicos, equipe de arbitragem e elaboração de relatório técnico do evento.
MPF, MPE e CBDE
A situação chegou ao nível onde denúncias por pais de atletas foram feitas no Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público Estadual (MPE) e CBDE.
FADE vai se posicionar
A Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) foi procurada pela reportagem do phdesporteclube.com.brnesta terça, 23, e confirmou existir a denúncia na ouvidoria da CBDE. A FADE vai esperar uma orientação do departamento jurídico e deve se manifestar nesta quarta, 24, por meio de uma nota oficial.
Lobo-guará é registrado pela primeira vez em seringal de Sena Madureira no interior do Acre
Avistamento inédito no Seringal Baturité, em Sena Madureira, alerta para a importância da conservação da espécie, classificada como “quase ameaçada” de extinção
Um lobo-guará foi avistado e fotografado por um morador na última terça-feira no Seringal Baturité, em Sena Madureira, a 140 km de Rio Branco. O registro inédito na localidade, relatado com exclusividade à imprensa regional, chama a atenção para a presença do animal, símbolo do Cerrado, em uma área de floresta no Acre.
De acordo com o relato, o avistamento do mamífero ocorreu dentro da propriedade. O lobo-guará, também conhecido como lobo-de-crina, é o maior canídeo da América do Sul e é facilmente reconhecido por suas longas patas, pelagem alaranjada e orelhas grandes.
Espécie está “quase ameaçada”
Apesar de ser um indicador positivo da biodiversidade local, o registro também serve de alerta. A espécie enfrenta graves ameaças devido à ação humana, como a destruição de seu habitat natural, a caça, os atropelamentos e doenças transmitidas por animais domésticos.
Por esses motivos, a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) classifica o lobo-guará como “quase ameaçado” de extinção em sua Lista Vermelha. A aparição rara reforça a necessidade de políticas de preservação ambiental na região.
O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é um dos símbolos do Cerrado. Considerado o maior canídeo sul-americano, esse animal é solitário e costuma ser inofensivo e bastante tímido, evitando o contato com humanos. É encontrado em áreas abertas, como campos, onde costuma ser visto no fim do dia e durante a noite.
Atualmente, a espécie sofre com a destruição de seu habitat e também com a expansão da malha rodoviária, que provoca a morte de muitos espécimes por atropelamento. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Brasil abriga quase 90% da população conhecida da espécie ao longo de sua distribuição territorial.
Inep conclui hoje aplicação de provas do Encceja PPL
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) conclui nesta quarta-feira (24) a aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Encceja PPL).
As provas do ensino fundamental foram feitas na terça-feira (23). Hoje, serão aplicadas as provas de ensino médio. A previsão é que os gabaritos sejam divulgados no dia 6 de outubro.
O exame é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação.
Áreas de conhecimento
No caso do ensino médio, as provas avaliam as seguintes áreas de conhecimento e respectivos componentes curriculares:
– ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia)
– matemática e suas tecnologias;
– linguagens e códigos e suas tecnologias e redação (língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física);
– ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia).
O Inep define o Encceja como uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e do ensino médio. Realizado desde 2002, o exame tem participação voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada.
Adesg vence o Independência e conquista 1ª vitória no Estadual
A Adesg venceu o Independência por 1 a 0 nesta terça, 23, no Florestinha, e conquistou a primeira vitória no Campeonato Estadual Sub-17. O resultado coloca o Leão na 10ª colocação somando 3 pontos e o Independência e o lanterna com 1.
Rio Branco x Vasco
Rio Branco e Vasco se enfrentam nesta quarta, 24, a partir das 15 horas, no Florestinha, na sequência da primeira fase do Estadual. O Estrelão ocupa a 5ª colocação com 13 pontos e um triunfo deixará a equipe próxima da classificação. O Vasco soma 7 pontos e é o 8º.
