Cotidiano
Judiciário do Acre alcança alto índice de produtividade e fica entre os 10 tribunais mais eficientes do país
O índice de produtividade comparada saltou de 62% para 86% no último ano, conforme dados do relatório Justiça em Números 2025, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
O Poder Judiciário do Acre atingiu excelentes dados em 2024 ao registrar um salto significativo no índice de produtividade comparada, subindo de 62% para 86% em apenas um ano. O dado foi divulgado no relatório Justiça em Números 2025, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que avalia o desempenho dos tribunais de todo o país. Com esse resultado, o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) passa a figurar entre os dez mais eficientes do Brasil.
A evolução expressiva é resultado direto de uma gestão estratégica voltada para a eficiência, da integração entre setores e da adoção de metodologias modernas de trabalho. Entre os fatores que contribuíram para o avanço estão o acompanhamento de métricas, o investimento em capacitação e o compromisso institucional com a melhoria contínua dos serviços prestados à população.
Produtividade comparada
A produtividade comparada é um dos principais indicadores usados pelo CNJ para medir a performance do Judiciário. Ela considera a capacidade de um tribunal julgar, movimentar e concluir processos de forma proporcional às melhores práticas adotadas em nível nacional. Em outras palavras, quanto maior o índice, mais próximo o tribunal está do padrão de excelência na gestão de processos.
O Acre já vinha apresentando melhorias gradativas nos últimos anos — saltando de 50% em 2022 para 62% em 2023 — mas o avanço em 2024 foi particularmente notável, posicionando o TJAC como referência de eficiência no cenário brasileiro.
O impacto do salto de produtividade é perceptível em diversas frentes: houve uma redução significativa no volume de processos acumulados (backlog), acompanhada pela diminuição do tempo médio de tramitação das ações. O uso dos recursos humanos e materiais tornou-se mais eficiente, ao mesmo tempo em que foram aprimoradas as condições de trabalho para magistrados e servidores. Esses avanços refletem diretamente na confiança da população no sistema judicial acreano, que passa a ser visto como mais ágil, acessível e eficaz.
“Esse resultado é de todos que fazem o judiciário acreano. Magistrados, servidores, estagiários, terceirizados. Cada um contribuiu para esse salto. Que essa conquista seja lembrada como prova de que, quando há compromisso, alinhamento e trabalho coletivo, a Justiça se torna não só um ideal, mas uma realidade para quem dela depende”, disse o presidente do TJAC, desembargador Laudivon Nogueira.
Segundo ele, apesar do avanço expressivo, o TJAC encara o índice de 86% não como ponto de chegada, mas como estímulo para ir além. De acordo com o desembargador-presidente, a gestão já planeja novas ações para ampliar ainda mais a produtividade, entre elas: capacitações regulares, maior uso de tecnologias judiciais, incentivo a boas práticas nos cartórios e fortalecimento da comunicação institucional.
Outros destaques no Justiça em Números 2025
Além do salto no índice de produtividade comparada, o Tribunal de Justiça do Acre obteve resultados expressivos em outros indicadores avaliados pelo CNJ.
Entre eles, o TJAC conquistou a 6ª posição nacional no Índice de Conciliação, demonstrando seu compromisso com a resolução pacífica de conflitos em ações de grande impacto junto a socieade. O tribunal também figura como o 3º melhor do país no Índice de Conciliação na fase de conhecimento não criminal, nos Juizados Especiais e no primeiro grau, reforçando o incentivo às soluções consensuais.
Outro ponto de destaque é a agilidade na tramitação processual. De acordo com o relatório, o tempo médio entre o recebimento da ação e o julgamento, no primeiro grau, é de 1 ano e 6 meses, enquanto no segundo grau esse prazo é reduzido para apenas 4 meses.
O TJAC ainda alcançou a 6ª melhor média nacional no tempo de tramitação de processos pendentes e baixados, e, no segundo grau, teve o segundo melhor desempenho do país, ficando atrás apenas do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).
Esses números comprovam que o Judiciário acreano não apenas aumentou sua produtividade, mas também elevou a qualidade e a celeridade de seus serviços à sociedade.
Cotidiano
Lobo-guará é registrado pela primeira vez em seringal de Sena Madureira no interior do Acre
Avistamento inédito no Seringal Baturité, em Sena Madureira, alerta para a importância da conservação da espécie, classificada como “quase ameaçada” de extinção
Um lobo-guará foi avistado e fotografado por um morador na última terça-feira no Seringal Baturité, em Sena Madureira, a 140 km de Rio Branco. O registro inédito na localidade, relatado com exclusividade à imprensa regional, chama a atenção para a presença do animal, símbolo do Cerrado, em uma área de floresta no Acre.
De acordo com o relato, o avistamento do mamífero ocorreu dentro da propriedade. O lobo-guará, também conhecido como lobo-de-crina, é o maior canídeo da América do Sul e é facilmente reconhecido por suas longas patas, pelagem alaranjada e orelhas grandes.
Espécie está “quase ameaçada”
Apesar de ser um indicador positivo da biodiversidade local, o registro também serve de alerta. A espécie enfrenta graves ameaças devido à ação humana, como a destruição de seu habitat natural, a caça, os atropelamentos e doenças transmitidas por animais domésticos.
Por esses motivos, a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) classifica o lobo-guará como “quase ameaçado” de extinção em sua Lista Vermelha. A aparição rara reforça a necessidade de políticas de preservação ambiental na região.
O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é um dos símbolos do Cerrado. Considerado o maior canídeo sul-americano, esse animal é solitário e costuma ser inofensivo e bastante tímido, evitando o contato com humanos. É encontrado em áreas abertas, como campos, onde costuma ser visto no fim do dia e durante a noite.
Atualmente, a espécie sofre com a destruição de seu habitat e também com a expansão da malha rodoviária, que provoca a morte de muitos espécimes por atropelamento. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Brasil abriga quase 90% da população conhecida da espécie ao longo de sua distribuição territorial.
Cotidiano
Inep conclui hoje aplicação de provas do Encceja PPL
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) conclui nesta quarta-feira (24) a aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Encceja PPL).
As provas do ensino fundamental foram feitas na terça-feira (23). Hoje, serão aplicadas as provas de ensino médio. A previsão é que os gabaritos sejam divulgados no dia 6 de outubro.
O exame é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação.
Áreas de conhecimento
No caso do ensino médio, as provas avaliam as seguintes áreas de conhecimento e respectivos componentes curriculares:
– ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia)
– matemática e suas tecnologias;
– linguagens e códigos e suas tecnologias e redação (língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física);
– ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia).
O Inep define o Encceja como uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e do ensino médio. Realizado desde 2002, o exame tem participação voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada.
Cotidiano
Adesg vence o Independência e conquista 1ª vitória no Estadual
A Adesg venceu o Independência por 1 a 0 nesta terça, 23, no Florestinha, e conquistou a primeira vitória no Campeonato Estadual Sub-17. O resultado coloca o Leão na 10ª colocação somando 3 pontos e o Independência e o lanterna com 1.
Rio Branco x Vasco
Rio Branco e Vasco se enfrentam nesta quarta, 24, a partir das 15 horas, no Florestinha, na sequência da primeira fase do Estadual. O Estrelão ocupa a 5ª colocação com 13 pontos e um triunfo deixará a equipe próxima da classificação. O Vasco soma 7 pontos e é o 8º.
