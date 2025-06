Juan inicia fase de transição e pode ser opção no Independência

O atacante Juan iniciou a fase de transição, departamento médico, academia e campo, nesta segunda, 23, e pode ser uma opção do técnico Ivan Mazzuia para o confronto contra o Trem, do Amapá, no domingo, 29, às 16 horas, na Arena da Floresta. O atleta recupera-se de uma lesão no menisco do joelho direito e realizou o tratamento a base de medicamentos e fisioterapia.

“O Juan é uma opção importante. Sabemos do nível de exigência da partida de domingo e poder contar com o grupo completo é fundamental”, comentou Ivan Mazzuia.

Dois períodos

O elenco do Independência trabalha em dois períodos nesta terça, 24, na academia pela manhã e no período da tarde o trabalho será no Marinho Monte.

“Essa sequência de treinamentos tornará a equipe mais forte. Quero definir a equipe após o trabalho de quinta e por isso é preciso realizar os ajustes necessários”, afirmou o treinador.

Fora da temporada

O lateral direito Juan Costa está fora do restante da temporada de 2025. O atleta fez uma ressonância e precisa realizar uma cirurgia no joelho direito para corrigir lesões de ligamento e menisco.

“O Juan sofreu essa lesão quando chegou ao Independência e estamos preparando o atleta para cirurgia. Ele (Juan) volta somente no início da próxima temporada”, explicou o fisioterapeuta Rafael Roma.

