Jovens ficam feridos após caminhonete capotar na BR-364
Os jovens Júnior Marciano e Railan Silva ficaram feridos na madrugada deste sábado (13), após a caminhonete em que estavam capotar no km 12 da BR-364, entre os municípios de Manoel Urbano e Sena Madureira.
Segundo informações, o veículo conduzido por Júnior foi fechado por um caminhão, o que fez com que ele perdesse o controle da direção. A caminhonete saiu da pista, capotou e caiu em uma ribanceira.
Júnior e Railan receberam ajuda de ocupantes de outra caminhonete que passava pelo local, sendo levados ao hospital de Manoel Urbano. Eles tiveram ferimentos leves e permanecem em observação médica na unidade mista do município.
Condenação de operadora de plano de saúde é mantida por recusa em cobrir exame de paciente
Decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre considerou ilícita recusa em realizar o exame e também verificou que ocorreu danos morais diante da aflição do paciente fazendo acompanhamento de câncer
A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manteve a condenação de operadora de plano de saúde, que tinha se recusado a cobrir exame do consumidor. Dessa forma, a empresa deverá pagar R$ 4 mil de danos morais e realizar o referido ultrassom do paciente que precisava avaliar o grau de disseminação de câncer.
O relator do caso foi o desembargador Júnior Alberto. A partir das provas e elementos nos autos, o magistrado afirmou que a recusa da operadora foi errada, “(…) a negativa de cobertura mostrou-se abusiva e ilícita, devendo ser mantida a condenação da ré/apelante ao dever de custeio do exame objeto da lide”, escreveu em seu voto.
Já em relação a indenização por danos morais, o relator verificou que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, por gerar aflição em pessoa realizando tratamento oncológico. “No que tange ao dano moral, a conduta da parte apelante ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. A recusa em autorizar um exame crucial para o acompanhamento de uma doença grave como o câncer gera, inegavelmente, angústia, aflição e temor, agravando o estado de vulnerabilidade psicológica do paciente”.
Voto do relator
Incialmente o caso foi julgado pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco. Mas, a empresa ré recorreu ao órgão Colegiado. Segundo argumentou a defesa, houve cerceamento da defesa. Mas, essa tese foi rejeitada.
Em seu voto, o magistrado explicou que o julgamento antecipado do caso não impediu a defesa de se manifestar. “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento”.
Júnior Alberto também escreveu que “A recusa da parte apelante (operadora), ao se sobrepor à indicação médica, representa uma interferência indevida no ato médico e esvazia a própria finalidade do contrato de assistência à saúde, que é a de garantir a cobertura para as doenças listadas no pacto”.
Motociclista fica ferido em colisão com caminhonete na BR-364, em Sena Madureira
Acidente ocorreu próximo à ponte José Nogueira Sobrinho; vítima sofreu fratura exposta e foi encaminhada ao hospital
Um acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado (13), na BR-364, em Sena Madureira, deixou um motociclista ferido após a colisão entre a moto em que ele estava e uma caminhonete, nas proximidades da ponte José Nogueira Sobrinho.
Segundo informações do site Yaco News, o impacto da batida provocou uma fratura exposta em uma das pernas do motociclista. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e realizou os primeiros socorros ainda no local.
Após o atendimento emergencial, a vítima foi encaminhada ao Hospital João Câncio Fernandes, onde deve passar por cuidados médicos especializados.
Os nomes dos envolvidos no acidente não foram divulgados.
Homem é encontrado morto com sinais de violência em ramal na Ponta do Abunã
Vítima, ainda não identificada, tinha perfurações de tiros na cabeça e foi desovada às margens da BR-364; Polícia Civil investiga o caso
Um homem moreno, de baixa estatura, aparentando entre 30 e 35 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (13) no km 9 do Ramal Jequjitiba, às margens da BR-364, próximo à divisa do Acre com Rondônia, na região conhecida como Ponta do Abunã.
O corpo apresentava perfurações de tiros na cabeça e sinais de violência física. A vítima foi deixada em uma vereda de caçador, com a calça abaixada até os joelhos, o que levantou a suspeita de violência sexual ou a possibilidade de o local ter sido usado apenas como ponto de desova.
Moradores da área relataram ter ouvido disparos durante a madrugada, mas afirmaram que esse tipo de barulho é frequente por conta da atividade de caça na região. Um dos moradores encontrou o corpo pela manhã e acionou as autoridades.
Policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar de Rondônia atenderam a ocorrência, e o Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para a remoção.
A 9ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito de Extrema assumiu as investigações, com foco na identificação da vítima e no esclarecimento das circunstâncias do crime.
