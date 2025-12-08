Cotidiano
Jovens de igreja organizam 1ª Corrida Natal Sem Fome e arrecadam 250 kg de alimentos em Epitaciolândia
Iniciativa de quatro líderes de célula contou com apoio da prefeitura, câmara, vereadores e empresas locais; campanha deve continuar com novos eventos neste Natal
A primeira edição da Corrida Natal Sem Fome, realizada na manhã deste domingo (7) em Epitaciolândia, arrecadou mais de 250 quilos de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade no período natalino. O evento foi idealizado e organizado por quatro jovens da igreja MBCI: Fredson Filgueiras, Hércules Oliveira, Gabriel Dursos e Paulo Costa.
A iniciativa nasceu da vontade dos jovens de unir esporte e solidariedade. Eles buscaram apoio de autoridades e empresas locais e receberam adesão imediata. O prefeito Sérgio Lopes garantiu toda a estrutura necessária para a corrida e destacou: “O atletismo é uma modalidade que incentiva a saúde, promove esporte e, acima de tudo, fortalece a solidariedade.”
Também apoiaram o evento o presidente da Câmara, Antônio Rosiclei, e o vereador José Henrique, além de empresas como Elite Academia, DS Telecom e o Grupo Elite Alto Acre.
Os líderes da igreja MBCI, pastor Assis Lopes e pastora Ângela Lopes, parabenizaram os jovens e ressaltaram que ações como essa “contribuem para a construção de uma sociedade mais solidária, humana e comprometida com o próximo”.
Motivados pelo sucesso, os organizadores já planejam novos eventos para ampliar a campanha e garantir um Natal mais digno a ainda mais famílias. A mobilização tem sido vista como um exemplo de como a juventude pode liderar transformações sociais a partir da união e do engajamento comunitário.
Fornecimento de água da ETA II é interrompida nesta segunda
A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), informou que realizará, nesta segunda-feira (8), uma parada preventiva e programada na Estação de Tratamento de Água II (ETA II).
De acordo com o Saerb, a medida tem como objetivo prevenir transtornos durante o período de cheia do Rio Acre, garantindo maior segurança e estabilidade no sistema de abastecimento de água da capital.
A paralisação estava inicialmente prevista para o dia 14 de novembro, mas precisou ser adiada por razões operacionais. Com isso, a ação foi remarcada para esta segunda-feira (8), mantendo o caráter preventivo da programação.
O Saerb orienta os moradores a fazerem uso racional da água durante o período da parada e destaca que o abastecimento será normalizado gradativamente após a conclusão dos serviços.
Adesg acerta com atacante André Domingues, ex-Ji-Paraná
A diretoria da Adesg anunciou nesta segunda, 8, a contratação do atacante André Domingues, 26, para a disputa do Campeonato Estadual. O atleta chega em Rio Branco no domingo, 14, e estará na apresentação do elenco.
“A nossa diretoria vem trabalhando muito para formar um grupo competitivo. Teremos um Estadual muito disputado e existe necessidade de termos um elenco qualificado “, declarou o diretor de futebol da Adesg, Erismeu Silva.
Início da preparação
O elenco da Adesg inicia os treinamentos visando a disputa do Estadual na segunda, 15, no Frotão, A estreia do Leão, de Senador Guiomard, será na quinta, 18 de janeiro, contra o Humaitá, na Arena da Floresta.
Neymar sempre vai ter lugar na Seleção, diz dirigente da CBF
Coordenador das Seleções Masculinas da CBF, Rodrigo Caetano concedeu entrevista exclusiva ao CNN Esportes S/A
Rodrigo Caetano, coordenador das Seleções Masculinas da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), reafirmou que Neymar sempre terá espaço na Seleção Brasileira quando estiver em plenas condições físicas.
Em entrevista ao CNN Esportes S/A, o dirigente destacou que o jogador está sendo acompanhado de perto pela comissão técnica.
“O Neymar é um grande exponencial do futebol brasileiro, tem passado por esses problemas clínicos. Nem digo físicos, mas clínicos. Graças a Deus ele está conseguindo se recuperar, a gente acompanha de perto. Tem um contato direto com os profissionais do Santos”, afirmou o coordenador.
“E posso afirmar que o desejo do Ancelotti é o mesmo nosso e do povo brasileiro: que ele [Neymar] esteja bem em 2026”, completou.
Neymar foi titular na vitória do Santos sobre o Cruzeiro por 3 a 0, neste domingo (7), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, resultado que confirmou a permanência do clube paulista na Série A.
