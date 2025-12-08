Jovens de igreja organizam 1ª Corrida Natal Sem Fome e arrecadam 250 kg de alimentos em Epitaciolândia

Iniciativa de quatro líderes de célula contou com apoio da prefeitura, câmara, vereadores e empresas locais; campanha deve continuar com novos eventos neste Natal

A primeira edição da Corrida Natal Sem Fome, realizada na manhã deste domingo (7) em Epitaciolândia, arrecadou mais de 250 quilos de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade no período natalino. O evento foi idealizado e organizado por quatro jovens da igreja MBCI: Fredson Filgueiras, Hércules Oliveira, Gabriel Dursos e Paulo Costa.

A iniciativa nasceu da vontade dos jovens de unir esporte e solidariedade. Eles buscaram apoio de autoridades e empresas locais e receberam adesão imediata. O prefeito Sérgio Lopes garantiu toda a estrutura necessária para a corrida e destacou: “O atletismo é uma modalidade que incentiva a saúde, promove esporte e, acima de tudo, fortalece a solidariedade.”

Também apoiaram o evento o presidente da Câmara, Antônio Rosiclei, e o vereador José Henrique, além de empresas como Elite Academia, DS Telecom e o Grupo Elite Alto Acre.

Os líderes da igreja MBCI, pastor Assis Lopes e pastora Ângela Lopes, parabenizaram os jovens e ressaltaram que ações como essa “contribuem para a construção de uma sociedade mais solidária, humana e comprometida com o próximo”.

Motivados pelo sucesso, os organizadores já planejam novos eventos para ampliar a campanha e garantir um Natal mais digno a ainda mais famílias. A mobilização tem sido vista como um exemplo de como a juventude pode liderar transformações sociais a partir da união e do engajamento comunitário.

