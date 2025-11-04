Jovens da Resex Chico Mendes cruzam fronteira e vencem primeiro jogo internacional no gramado da Amazônia boliviana

Filhos de seringueiros superam time local por 3×2 em estádio universitário de Pando; time da Resex mostra talento com a bola mantendo tradição extrativista

Em uma fusão entre herança extrativista e paixão pelo futebol, jovens de sete comunidades da Reserva Chico Mendes escreveram uma página histórica ao vencer seu primeiro jogo (Amador) internacional em terras bolivianas. Nesta segunda-feira (3), o time formado por filhos de seringueiros das comunidades Rubicon, Santos Antônio, Piapora, Filipina, Canider, Porongaba e São Sebastião viajou até Cobija, capital do departamento de Pando – cidade vizinha a Brasiléia e Epitaciolândia, no Acre – para enfrentar um combinado local no estádio da Universidade Amazônia de Pando (UAP).

A vitória por 3×2 sobre a equipe Mega Cobija coroou a ousadia desses jovens que, habituados aos desafios da floresta e ao manejo sustentável da borracha e castanha, transpuseram fronteiras com apoio do boleiro Nokin para mostrar que o talento com a bola é mais uma herança natural das comunidades extrativistas do Acre.

Longe de seus seringais e da lida diária com a borracha e a castanha e seus derivados, os jovens da reserva extrativista Chico Mendes (Resex) não se intimidaram com o gramado desconhecido e conquistaram uma vitória histórica. O resultado coroou a ousadia do grupo que, mantendo vivo o legado de Chico Mendes, mostrou que o talento com a bola é mais uma herança natural desses jovens que já dominam como ninguém a arte do extrativismo sustentável na Amazônia.

Reserva Extrativista Chico Mendes (Resex)

A Reserva Extrativista Chico Mendes é uma unidade de conservação federal do Brasil categorizada como reserva extrativista e criada por Decreto Presidencial em 12 de março de 1990 numa área de 970.570 hectares no estado do Acre. É administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

As atividades produtivas geradas e desenvolvidas nas Reservas Extrativistas, considerando o perfil, estão intrinsecamente focadas para uma economia voltada à sustentabilidade da população tradicional ali residente, que, se bem organizada e trabalhada de forma coletiva, tem um cardápio de várias possibilidades que a floresta oferece: sementes florestais, óleos de copaíba e andiroba, manejo florestal comunitário, produção de mel a partir de abelhas nativas, látex e castanha, entre outros produtos advindos da floresta. As atividades exercidas pelas famílias, além do extrativismo, são: agricultura de subsistência; criação de pequenos e grandes animais; e sistemas agroflorestais.

O Manejo Florestal Comunitário é uma realidade na unidade. A atividade é permitida, sendo necessário que a proposta seja apresentada a partir dos beneficiários da Unidade de Conservação, através da Associação Concessionária, de acordo com a IN 16/2011 das Diretrizes do Manejo Florestal Comunitário.

Dentro das aptidões produtivas apresentadas, surge o Cacau Nativo. Com o apoio do Arpa realiza-se o inventário desta espécie para identificar e quantificar a ocorrência de Cacau Nativo no interior da unidade, com o objetivo de estabelecer mais um produto da cesta extrativista, fomentando os produtos da sociobiodiversidade.

Veja vídeos cedidos:

Relacionado

Comentários