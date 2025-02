Jovens atletas acreanos disputam vaga na Seleção Brasileira de Kung Fu após governo garantir passagens aéreas para testes em São Paulo

Estudantes do curso de Direito da Unama, polo Rio Branco, denunciaram a instituição de ensino por propaganda enganosa e mudança repentina do endereço do polo. Segundo os alunos, a universidade teria prometido a realização das aulas no Via Verde Shopping, mas, sem consulta prévia, transferiu as atividades para outro local.

Conforme os alunos, a mudança gerou prejuízos financeiros, especialmente para aqueles que contrataram o estacionamento do shopping sob a garantia de permanência das aulas no mesmo endereço.

Diante da repercussão do caso, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor, instaurou um procedimento preparatório para apurar as denúncias.

O órgão requisitou informações à Unama sobre as medidas adotadas em relação à mudança de endereço e os possíveis impactos aos estudantes. A Unama tem o prazo de dez dias para se manifestar sobre o caso.

Segundo o promotor de Justiça Dayan Albuquerque, o objetivo da investigação é verificar se houve violação ao Código de Defesa do Consumidor e, caso necessário, adotar medidas judiciais cabíveis.

