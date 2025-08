Jovem tem perna dilacerada após colisão entre moto e carro em avenida de Brasiléia

Acidente ocorreu após confraternização; uma das vítimas foi intubada e está em estado gravíssimo

Um grave acidente envolvendo um quadriciclo deixou dois jovens feridos na noite deste sábado (2), no km 22 do Ramal Pirapora, com acesso pelo km 51 da rodovia AC-10 (Estrada de Porto Acre), próximo à Vila do Incra, no município de Porto Acre, interior do Acre.

As vítimas foram identificadas como Marcos Freitas Moisés, de 23 anos, motorista do veículo e gerente de uma fazenda, e Bruno Pereira de Sena, de 18 anos, que estava na garupa. Segundo testemunhas, os dois retornavam de uma confraternização em uma colônia próxima, quando o condutor — que estaria alcoolizado — perdeu o controle do quadriciclo. O veículo capotou, e os ocupantes foram arremessados para fora da pista.

Bruno foi encontrado por amigos agonizando às margens do ramal, com traumatismo cranioencefálico gravíssimo. Ele foi socorrido por uma ambulância de suporte avançado do Samu no km 25, onde foi intubado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado crítico.

Já Marcos foi resgatado por outro grupo de amigos e levado até a base do Samu na Vila do Incra. Ele apresentava trauma torácico fechado e fratura no quadril, sendo também encaminhado à unidade de saúde, porém em estado estável.

Familiares das vítimas permanecem no hospital à espera de informações. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do acidente, incluindo a suspeita de consumo de álcool por parte do condutor.

