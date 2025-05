Jovem tem agulha esquecida na perna após atendimento médico em hospital do Acre

Pichação do Comando Vermelho no muro da Escola Craveiro Costa proíbe roubos no bairro Remanso sob ameaça de morte; polícia ainda não foi acionada

Um alerta sinistro pichado nos muros da Escola Estadual Craveiro Costa, no bairro Remanso (Cruzeiro do Sul), trouxe tensão à comunidade nesta terça-feira (27). Moradores que transitavam nas proximidades do colégio se depararam com a mensagem atribuída ao Comando Vermelho (CV):

“Proibido roubar na quebrada. Sujeito pagar com a própria vida”.

Detalhes do caso:

Local: Ameaça foi grafada em área escolar, frequentada por crianças e adolescentes;

Conteúdo: Mensagem impõe “lei do crime” contra furtos no território controlado pela facção;

Reação: População local demonstra preocupação com a escalada de intimidações públicas;

Ação policial: Às 17h desta terça, a Polícia Civil ainda não tinha registro formal da ocorrência.

Contexto de violência:

O episódio reflete a atuação ostensiva de grupos criminosos no Vale do Juruá, onde facções vêm ditando regras comunitárias. Em junho, um caso semelhante em Rio Branco terminou com a execução de um suspeito de roubo.

Especialista opina:

“Essas mensagens são táticas de controle territorial. O crime se apropria do papel do Estado, criando um clima de medo”, analisa R. Nonato, estudioso da segurança pública no Acre.

A Secretaria de Educação do Acre foi contactada, mas não se pronunciou sobre possíveis medidas para proteger a escola. Enquanto isso, pais de alunos cobram maior presença policial na região.

O que diz a lei:

Pichação com mensagens criminosas se enquadra no artigo 163 do Código Penal (dano ao patrimônio), com pena de 3 meses a 1 ano de detenção, além de caracterizar ameaça (art. 147).

(Polícia Militar informou que vai intensificar o patrulhamento no entorno da escola após tomarem conhecimento do fato.)

