Jovem sofre traumatismo craniano após ser atingida por tampa de caminhão

A jovem Jéssica Raquel Freire Lopes de 18 anos, sofreu traumatismo craniano encefálico, em grau grave, após ser atingida pela tampa de um caminhão caçamba.

O acidente ocorreu no fim da manhã desta sexta-feira, 4, na Região do Conjunto Ouricuri.

A jovem seguia para o trabalho em uma motocicleta, conduzida por sua mãe, quando a tampa da caçamba abriu e atingiu a jovem na parte frontal da cabeça. O impacto foi tão forte, que mesmo usando capacete, Raquel teve traumatismo craniano encefálico em grau grave. A jovem foi intubada e conduzida ao Pronto Socorro pela ambulância avançada do SAMU.

Jéssica Raquel e funcionária de uma rede de supermercado da cidade. Ele se deslocava para o trabalho no momento do acidente.

O motorista do caminhão modelo caçamba permaneceu no local. O Batalhão de Policiamento de Trânsito esteve no local para fazer o boletim de ocorrência.