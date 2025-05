Jovem sofre amputação após grave acidente entre moto e ônibus em Boca do Acre

Desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020, o Acre notificou 425.010 casos da doença, dos quais 250.256 foram descartados, 174.749 confirmados e 2.115 evoluíram para óbito. A partir da vacinação iniciada em 2021, aliada às medidas de prevenção e à atuação da vigilância epidemiológica, observou-se uma redução significativa nos casos graves e nas mortes pela doença. Os dados constam no boletim epidemiológico de Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Em 2023, foram registrados 7.650 casos confirmados, com maior concentração nas semanas epidemiológicas (SE) 01, 15 e 49. Em 2024, o número caiu para 5.175 casos, com dois períodos de maior incidência: entre as SE 10 a 20 e entre as SE 43 a 51. A partir da última semana de 2024 (SE 52), os números indicam tendência de queda, com 710 casos registrados.

Em 2025, até a SE 19, foram confirmados 3.381 casos. Apesar do número mais elevado de confirmações nas SE 01 a 03, a partir da SE 05 os registros diminuíram, indicando estabilização da curva.

Óbitos: maior impacto em idosos com comorbidades

No ano de 2023, foram contabilizados 35 óbitos por Covid-19, sendo 19 deles entre as SE 11 e 22. Em 2024, o número caiu para 19 óbitos, com a maioria dos casos ocorrendo no início do ano e o último registrado na SE 50. A maioria das vítimas era idosa e apresentava comorbidades, como cardiopatias, diabetes, hipertensão e doenças renais crônicas.

Em 2025, foram confirmados 20 óbitos até a SE 19. A distribuição é a seguinte:

SE 01: 3 óbitos

SE 02: 4 óbitos

SE 03: 7 óbitos

SE 04: 3 óbitos

SE 06: 2 óbitos

SE 08: 1 óbito

Os óbitos ocorreram nos seguintes municípios: Rio Branco (6), Feijó (2), Tarauacá (4), Assis Brasil (1), Cruzeiro do Sul (3), Marechal Thaumaturgo (1), Xapuri (1), Capixaba (1) e Sena Madureira (1).

Perfil dos casos e óbitos

De 2023 a 2025, o estado registrou 16.206 casos confirmados, dos quais 16.135 evoluíram para cura. No mesmo período, 74 pessoas morreram em decorrência da doença. A maioria dos casos confirmados se concentrou na faixa etária de 40 a 49 anos, com predominância do sexo feminino (62,4%).

Em 2025, até a SE 19, a maior proporção de casos positivos foi entre pessoas pardas (68,9%), seguidas por amarelas (12,9%), brancas (11,2%), pretas (2,3%) e indígenas (0,3%).

A maioria dos óbitos entre 2023 e 2025 foi registrada em pessoas com mais de 60 anos, sendo 36 homens e 38 mulheres. Desses, 66,2% apresentavam comorbidades.

Indicadores epidemiológicos

Letalidade no Acre entre 2023 e 2025: 0,5%

Coeficiente de mortalidade: 8,3 óbitos por 100 mil habitantes

Município com maior coeficiente de mortalidade e letalidade: Bujari, com 28,8 óbitos/100 mil e letalidade de 7,3%

Incidência acumulada da Covid-19 entre 2023 e 2025: 1.811,8 casos/100 mil habitantes

Município com maior incidência no período: Acrelândia (3.712,1/100 mil)

Incidência em 2025 até a SE 19: 378,0 casos/100 mil habitantes, com destaque novamente para Acrelândia (1.278,2/100 mil)

As amostras analisadas no Laboratório de Vírus Respiratórios do Instituto Evandro Chagas (LVR-IEC) apresentaram alta identidade (99,8%) com o genoma do SARS-CoV-2. Todas as sequências confirmaram estrutura típica do vírus. Foram identificadas 14 amostras pertencentes às seguintes sublinhagens da variante Ômicron: JN.1.1, JD.1.1, XDR, JN.1.43 e JN.1.20.

As variantes de interesse (VOI) predominantes no Brasil atualmente são:

JN.1 (70%)

XDR (11%)

XBB.1.5 (8%)

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários