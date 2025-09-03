Jovem promessa do futebol morre atropelado no Acre dias antes de voltar para Manaus

Emanuel Oliveira, de 18 anos, sonhava em ser jogador profissional. Condutora que o atingiu fugiu sem prestar socorro, mas se apresentou à polícia horas depois

Emanuel Oliveira da Silva, um jovem de 18 anos natural de Manaus com o sonho de se tornar jogador de futebol profissional, morreu em um acidente de trânsito no último domingo (31), em Cruzeiro do Sul. Ele foi vítima de um atropelamento após cair de sua bicicleta. A motorista envolvida deixou o local sem prestar auxílio.

De acordo com relatos de familiares e testemunhas, Emanuel havia saído de bicicleta para comprar pão. Ao descer uma ladeira em direção ao Centro, colidiu com uma pedestre, perdeu o controle do veículo e caiu na via, sendo atingido por um carro. A condutora fugiu, mas se apresentou à delegacia ainda no mesmo dia, alegando que precisou levar seus filhos, entre eles uma criança autista, para casa em segurança antes de procurar as autoridades.

Emanuel estava no Acre desde abril, morando com a mãe, e já tinha passagem comprada para retornar a Manaus, onde recentemente havia feito testes no Amazonas FC e mantinha uma rotina de treinos em busca de uma vaga no futebol profissional. Conhecido por seu jeito alegre, era muito querido por vizinhos e crianças da comunidade.

Em sua cidade natal, amigos e familiares se reuniram para uma homenagem com balões brancos na quadra onde ele costumava jogar. O irmão, James Abreu, destacou a dor da perda e a esperança por respostas:

“O sonho dele era ser jogador profissional e ajudar a família. Infelizmente, esse sonho acabou”. A família aguarda o andamento das investigações.

