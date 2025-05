Jovem pesquisadora brasileira é premiada na Regeneron ISEF 2025, nos EUA

Sofia Mota apresentou o projeto “Pele artificial destinada à regeneração celular e tratamento de queimaduras”

Com informações da Assessoria

EUA – A jovem pesquisadora Sofia Mota Nunes, de 16 anos, foi a vencedora do Prêmio Mary Kay Inc, categoria que integra as premiações especiais na Regeneron International Science and Engineering Fair (Isef) 2025, a maior feira de ciência e engenharia pré-universitária do mundo, que ocorreu entre os dias 10 e 16 de maio em Columbus, Ohio (EUA). Natural de Imperatriz, município do Maranhão, a estudante, que foi contemplada com o valor de US$ 750, apresentou o projeto “Pele artificial destinada à regeneração celular e tratamento de queimaduras”.

Desde muito cedo, a jovem cientista passou a desenvolver um grande interesse tanto pela área da saúde quanto pela pesquisa científica, principalmente quando se tratava de desenvolver soluções para melhorar a qualidade de vida das pessoas, com foco nos polímeros e seus usos na medicina regenerativa. Ao aprofundar os estudos, a estudante percebeu um enorme desafio no tratamento de queimaduras graves, como as de segundo grau profundo e de terceiro grau.

“Os enxertos de pele, apesar de serem a solução mais comum, têm limitações sérias, como alto risco de infecção ou rejeição pelo corpo, tecido doador insuficiente, além dos custos elevados. Foi aí que surgiu a ideia de desenvolver minha própria solução, um produto capaz de acelerar a regeneração celular e, em casos mais graves, em que a pele foi totalmente necrosada, atuar como um substituto térmico permanente”, detalhou a estudante, que desenvolveu seu projeto com sob a orientação do professor Carlos Fonseca Sampaio.

Aluna do segundo ano do Ensino Médio na escola Santa Teresinha, Sofia conta que a experiência de participar da Regeneron ISEF foi uma experiência única.

“Perceber que meu trabalho tinha chegado tão longe me fez notar que as pessoas realmente se importavam com o problema o qual eu queria chamar atenção e que também gostavam da minha ideia do que eu estava propondo. Só de estar lá, em meio a tantos jovens inteligentes e com propostas inovadoras, já foi uma grande vitória para mim”, comentou.

Para o orientador de Sofia, o professor Carlos Fonseca Sampaio, que acompanhou a estudante durante a participação na Regeneron ISEF, a pesquisa da jovem cientista, além de incentivar o interesse pela ciência e a inovação entre os jovens e estimular uma cultura de pesquisa e desenvolvimento, tem também relevância tanto do ponto de vista científico quanto social.

“Essa pesquisa pode ajudar a desenvolver materiais mais seguros e eficientes, beneficiando a saúde de muitas pessoas. Socialmente,o projeto tem um impacto positivo ao buscar soluções que podem melhorar a qualidade de vida, reduzindo riscos de infecções hospitalares e promovendo avanços na área da saúde”.

Delegação brasileira

Sofia integrou um grupo de 13 estudantes que foram finalistas da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia- Liberato (Mostratec-Liberato), realizada em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

A delegação da Mostratec-Liberato participou da feira em Ohio com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CTF) e do Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT-RS).

Regeneron ISEF

A Regeneron International Science and Engineering Fair (Isef) é a mais importante feira internacional de ciências e engenharia voltada para estudantes pré-universitários, realizada anualmente nos Estados Unidos e reunindo jovens talentos de aproximadamente 60 países. Na edição de 2025, os participantes disputaram prêmios que totalizaram cerca de US$ 9 milhões, incluindo bolsas de estudo, estágios e viagens de campo.

