Jovem passa três dias perdido na mata em Porto Walter e sobrevive comendo frutas até encontrar comunidade

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) deu início, na manhã de segunda-feira, 9, à Semana do Consumidor 2026, com um café da manhã especial realizado na sede administrativa da instituição, em Rio Branco. A iniciativa marca o início de uma série de atividades que seguem até o dia 16 de março, em celebração ao Dia Internacional do Consumidor, comemorado no dia 15.

O momento de abertura reuniu servidores, colaboradores e parceiros institucionais, promovendo integração entre as equipes e valorizando o trabalho desenvolvido na defesa dos direitos dos consumidores acreanos. A programação também fez referência ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, destacando a importância da participação feminina na construção de políticas públicas e nas ações voltadas à proteção e orientação do consumidor.

Durante a abertura das atividades, também foi apresentado o Programa de Sustentabilidade e Diversidade, uma iniciativa voltada ao fortalecimento de práticas institucionais responsáveis. O programa busca promover inclusão, respeito às diferenças e consciência ambiental, tanto no ambiente de trabalho quanto nas ações realizadas pelo órgão junto à sociedade.

A presidente do Procon, Alana Albuquerque, destacou que a Semana do Consumidor representa uma oportunidade para ampliar o diálogo com a população e fortalecer as ações de educação para o consumo no estado. “A Semana do Consumidor é um momento importante para reforçarmos o compromisso do Procon com a proteção e a orientação da população sobre seus direitos e deveres. Nosso objetivo é aproximar cada vez mais o cidadão das políticas de defesa do consumidor, promovendo informação, educação financeira e relações de consumo mais justas e equilibradas. Além disso, neste período também celebramos a força das mulheres, que têm papel fundamental tanto na economia quanto na construção de uma sociedade mais consciente e responsável”, afirmou.

Além da programação especial da Semana do Consumidor, o Procon também realiza, ao longo de todo o mês de março, ações voltadas ao enfrentamento do endividamento e à promoção da cidadania financeira.

Entre essas iniciativas está o Mutirão de Renegociação de Dívidas, destinado a consumidores endividados e superendividados, que ocorre de 2 a 31 de março, com atendimento em todas as unidades administrativas do Procon e também nas unidades da Organização em Centros de Atendimento (OCA).

Ações de renegociação

Outra iniciativa de destaque é o Feirão Renegocia Mulher 2026, programado para ocorrer entre os dias 23 e 27 de março. A ação é voltada especialmente para mulheres vítimas de violência doméstica, oferecendo orientação financeira e oportunidades de renegociação de débitos, com o objetivo de promover autonomia econômica e possibilitar um novo recomeço para essas mulheres.

Programação do Mês do Consumidor 2026

Em Rio Branco, a programação do Mês do Consumidor inclui atividades educativas, reuniões institucionais e ações voltadas ao fortalecimento das políticas públicas de defesa do consumidor. A agenda teve início no dia 9 de março, com o lançamento do Programa de Sustentabilidade e Diversidade. No dia 10, foi realizado o Projeto Agente Ambiental Mirim, voltado à educação ambiental de crianças e jovens.

Já no dia 11 de março, ocorre a palestra Mulheres Superendividadas, com debate sobre educação financeira e estratégias de enfrentamento ao superendividamento feminino. A programação segue no dia 12, com a realização da 14ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor (Condecon), na sede administrativa do Procon, com início às 9 horas.

No dia 13 será realizada a 5ª edição do Prêmio Rota da Qualidade – Selo da Qualidade, no Museu dos Povos Acreanos, também a partir das 9 horas da manhã. Encerrando a programação, no dia 16 será divulgado o Cadastro de Reclamações Fundamentadas de 2025, com apresentação dos dados de atendimento do órgão e a relação dos fornecedores mais reclamados pelos consumidores. O evento ocorrerá na Sala de Situação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), a partir das 8 horas da manhã.

A programação reforça o compromisso do governo do Acre, por meio do Procon, em ampliar o acesso à informação, fortalecer a cidadania e promover relações de consumo mais transparentes e equilibradas em todo o estado.

The post Procon promove ações de cidadania e educação financeira durante o Mês do Consumidor appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários