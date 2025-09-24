Geral
Jovem motociclista fica ferido em colisão com caminhão na BR-317, em Boca do Acre
Francisco Cunha Souza, de 24 anos, sofreu cortes e fraturas após acidente e foi transferido para hospital em Rio Branco (AC)
Na tarde desta terça-feira (23), um grave acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta foi registrado na Estrada do Piquiá (BR-317), em Boca do Acre (AM).
A vítima, identificada como Francisco Cunha Souza, de 24 anos, sofreu um corte no rosto, outro nos braços esquerdo e direito, fratura em um dedo e apresentava ainda suspeita de fratura na bacia. Apesar da gravidade, seu estado de saúde foi considerado estável.
Segundo informações preliminares, Francisco conduzia uma motocicleta Honda CG preta no sentido Piquiá quando um caminhão, ao entrar em um posto de combustíveis, colidiu contra a moto. Com o impacto, o jovem foi arremessado ao solo.
Populares acionaram a ambulância do município, que o levou ao Hospital Regional Maria Geny Lima. Devido à complexidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco (AC), onde passou por avaliação no setor de Traumatologia.
O motorista do caminhão se apresentou espontaneamente à Delegacia de Boca do Acre, onde prestou depoimento. As circunstâncias da colisão estão sendo investigadas pelas autoridades.
Comentários
Geral
Homem sofre acidente com cavalo e é transferido em estado grave para Rio Branco
Jailson Silva Granjeiro, de 39 anos, foi atingido após animal perder equilíbrio e cair sobre ele na zona rural de Boca do Acre (AM)
Na tarde desta quarta-feira (24), um homem identificado como Jailson Silva Granjeiro, de 39 anos, ficou gravemente ferido após sofrer um acidente enquanto manuseava um cavalo na zona rural de Boca do Acre (AM).
O caso ocorreu no Ramal do Monte, a cerca de 36 km do município. De acordo com informações, Jailson se preparava para prender o animal e embarcá-lo em um caminhão quando o cavalo pisou em um buraco, perdeu o equilíbrio e caiu sobre ele.
Populares que presenciaram a cena prestaram os primeiros socorros e o levaram em um carro particular até o Hospital Regional Maria Geny Lima. Diante da gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.
No atendimento inicial, médicos identificaram trauma na região pélvica e ausência de movimentos nos membros inferiores. Jailson encontra-se em estado estável, internado no Setor de Ortopedia, onde passa por avaliações mais detalhadas.
Comentários
Geral
Turma Recursal nega indenização por retirada de mioma em parto com laqueadura
A realização de procedimento autorizado por cláusula contratual não configura violação ao dever de informação, nem enseja danos morais quando ausente a demonstração de abalo psicológico relevante
A 2ª Turma Recursal não deu provimento ao pedido de indenização por danos morais apresentado por uma mulher, que teve mioma uterino retirado durante a cirurgia do seu parto com laqueadura tubária. Ela reclamou da despesa gerada pelo procedimento adicional, o qual se tornou posteriormente em uma cobrança judicial e bloqueio de valores da sua conta.
O entendimento da decisão judicial enfatizou que somente há configuração de dano moral quando ocorre uma conduta ilícita, que tenha gerado dano psicológico, sendo uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação. Conforme os documentos apresentados pelo hospital, havia nos termos do contrato assinado uma cláusula que dispunha sobre despesas extras decorrentes de eventos extraordinários. Além disso, o responsável pela paciente tinha autorizado na ficha de internação os tratamentos que se fizessem necessários.
O relator do processo, juiz Robson Aleixo, votou por negar o provimento ao recurso. O outro argumento apresentado foi a violação ao dever de informação. Então, em seu voto, o juiz também reconheceu a validade da autorização e inexistência de ilicitude no procedimento questionado. “A repercussão patrimonial não se confunde com ofensa à dignidade ou à integridade psicológica”, arrematou.
Portanto, foi mantida a improcedência ao pedido de condenar o hospital ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão foi publicada na edição n.° 7.865 do Diário da Justiça, desta terça-feira, 23.
(Processo 0005161-34.2024.8.01.0070)
Comentários
Geral
Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra integrantes de facção criminosa em Epitaciolândia e Assis Brasil
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), deflagrou nesta quarta-feira, 24, uma operação para cumprimento de mandados de prisão nas cidades de Epitaciolândia e Assis Brasil, com o objetivo de coletar novos elementos probatórios e efetuar prisões de investigados ligados a facções criminosas que atuam na região de fronteira.
Dois investigados tiveram a prisão decretada. Uma mulher foi capturada pela Polícia Militar durante uma abordagem de rotina, enquanto outro alvo não foi localizado em sua residência no momento das buscas. A Polícia Civil segue em diligências para efetuar a prisão do foragido.
Além desses, também foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva contra J.R. de A. e R.A. de A.L., que já se encontravam recolhidos por crimes de tráfico de drogas e roubo, respectivamente. Ambos passam agora a responder por envolvimento direto com organização criminosa.
As investigações conduzidas pela DRACO apontam que diversos indivíduos exerciam funções ativas dentro da facção, atuando como “disciplina”, responsáveis por impor regras e punições internas, além de participarem do comércio ilícito de drogas e armas. Essas atividades sustentavam a estrutura e a manutenção do grupo criminoso nas cidades de fronteira.
De acordo com o delegado titular da DRACO, Dr. Gustavo Neves, os investigados ocupavam posições estratégicas dentro da facção. “Antes de serem presos, os investigados ocupavam posição central na facção, emitindo ordens relacionadas à comercialização de drogas, aplicação de punições internas contra outros membros e à consolidação do domínio territorial em áreas estratégicas”, afirmou.
Você precisa fazer login para comentar.