Jovem motociclista fica ferido em colisão com caminhão na BR-317, em Boca do Acre

Francisco Cunha Souza, de 24 anos, sofreu cortes e fraturas após acidente e foi transferido para hospital em Rio Branco (AC)

Na tarde desta terça-feira (23), um grave acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta foi registrado na Estrada do Piquiá (BR-317), em Boca do Acre (AM).

A vítima, identificada como Francisco Cunha Souza, de 24 anos, sofreu um corte no rosto, outro nos braços esquerdo e direito, fratura em um dedo e apresentava ainda suspeita de fratura na bacia. Apesar da gravidade, seu estado de saúde foi considerado estável.

Segundo informações preliminares, Francisco conduzia uma motocicleta Honda CG preta no sentido Piquiá quando um caminhão, ao entrar em um posto de combustíveis, colidiu contra a moto. Com o impacto, o jovem foi arremessado ao solo.

Populares acionaram a ambulância do município, que o levou ao Hospital Regional Maria Geny Lima. Devido à complexidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco (AC), onde passou por avaliação no setor de Traumatologia.

O motorista do caminhão se apresentou espontaneamente à Delegacia de Boca do Acre, onde prestou depoimento. As circunstâncias da colisão estão sendo investigadas pelas autoridades.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários