Brasil
Jovem morto por leoa chegou a invadir pista de avião para ir à África
Sonho do jovem, segundo conselheira tutelar, era ir à África para “domar leões”. Gerson Machado, de 19 anos, tinha transtornos mentais
De acordo com a conselheira tutelar Verônica Oliveira, que acompanhou Gerson de Melo Machado, o “Vaqueirinho”, durante oito anos, o jovem, que invadiu a jaula de uma leoa em João Pessoa (PB) e morreu neste domingo (30/11), tinha o sonho de ir à África para domar leões. Segundo ela, ele chegou a invadir a pista de pouso do Aeroporto Castro Pinto, na capital paraibana, na tentativa de realizar o desejo.
Segundo ela, Gerson, que morreu aos 19 anos, cortou a cerca de proteção do aeroporto, conseguiu acessar a área restrita aos aviões e chegou até o trem de pouso de uma aeronave da Gol. “Agradeci a Deus quando fui avisada pelo aeroporto. Perceberam pelas câmeras antes que uma tragédia acontecesse”, relatou.
A cena não foi um episódio isolado. Policiais que acompanhavam as frequentes idas do jovem à Central de Flagrantes — ele possuía 16 passagens por dano e pequenos furtos — contaram que Gerson repetia, insistentemente, o desejo de ir para a África cuidar de leões. Ele dizia que faria o trajeto “a pé”, e os agentes tentavam explicar que o continente ficava a milhares de quilômetros.
Abandono familiar e transtornos mentais
Verônica acompanhou Gerson dos 10 aos 18 anos. A primeira vez que o viu, ele havia sido levado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao Conselho Tutelar, após ser encontrado andando sozinho em uma BR. Desde então, passou a integrar a rede de proteção da infância.
Ela o descreve como um jovem que cresceu sem apoio familiar e em condições severas. Filho de uma mãe com esquizofrenia e avós também comprometidos na saúde mental, ele vivia em pobreza extrema.
Entre os irmãos, Gerson foi o único que não conseguiu uma família adotiva. “Justamente por ter possível transtorno. A sociedade quer adotar crianças perfeitas, coisa impossível dentro do acolhimento institucional, onde só chegam diante de negligência extrema”, afirma Verônica.
Os transtornos de Gerson, porém, só foram reconhecidos oficialmente quando ele entrou no sistema socioeducativo.
De acordo com a profissional, mesmo a mãe tendo perdido a guarda há anos, o jovem continuava buscando por ela. “Ele, embora estivesse destituído, amava a mãe e sonhava que ela conseguisse cuidar dele. Evadia do abrigo e ia direto para a casa da avó e da mãe”, afirma.
O caso
Gerson invadiu, neste domingo, a jaula de uma leoa no Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa, na Paraíba.
Em nota oficial, a Prefeitura de João Pessoa informou que ele “escalou rapidamente uma parede de mais de 6 metros, passou pelas grades de segurança, usou uma árvore como apoio e entrou no recinto da leoa”.
A administração municipal declarou que já iniciou a apuração das circunstâncias do caso, manifestou solidariedade à família da vítima e reafirmou que o zoológico segue todas as normas técnicas e de segurança.
A Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC) foram acionados para realizar os procedimentos cabíveis. O zoológico foi imediatamente fechado após o ataque, e as visitas foram suspensas.
Comentários
Brasil
Câmara aprova proposta que isenta do IPVA carros a partir de 20 anos
Texto vai à promulgação; atualmente, somente dois estados em todo o Brasil ainda cobram o imposto de veículos mais antigos
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (2/12), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que isenta do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) os carros a partir de 20 anos de fabricação.
O texto segue para promulgação.
Segundo o relator, deputado Euclydes Pettersen (Republicanos-MG), o impacto orçamentário da proposta é “relativamente” baixo, mas ele não detalhou o valor.
“O impacto no orçamento dos Estados e do Distrito Federal é relativamente pequeno, tendo em vista que o valor do IPVA de veículos antigos é baixo, porque são carros extremamente baratos”, declarou o parlamentar no parecer.
Atualmente, somente dois estados, Minas Gerais e Pernambuco, ainda cobram o imposto de veículos antigos. Segundo o relator, a PEC busca justamente harmonizar essa regra em todo o país.
“A PEC vai se harmonizar com a isenção do IPVA para carros velhos, já praticada por muitos Estados, evitando, assim, a desigualdade na cobrança do IPVA”, afirmou.
Comentários
Brasil
Tesouro rejeita garantia e Correios suspendem empréstimo de R$ 20 bilhões
Tesouro Nacional avaliou que os juros estavam acima do limite permitido para operações com garantia da União
Os Correios interromperam, nesta terça-feira (2/12), a tramitação de um empréstimo de R$ 20 bilhões, previsto para dar fôlego ao caixa da empresa e viabilizar sua reestruturação, após o Tesouro Nacional recusar a garantia da União devido ao custo elevado da operação.
O plano de crédito havia sido aprovado no fim de novembro pelo conselho da empresa, com a participação de um consórcio de bancos formado por Banco do Brasil, Citibank, BTG Pactual, ABC Brasil e Safra, mas dependia da chancela do Tesouro para se concretizar.
A recusa gira em torno da taxa de juros, que foi considerada alta. A proposta apresentava remuneração próxima a 136% do CDI, superior ao teto de 120%, parâmetro tradicional para operações com garantia soberana.
O Tesouro afirmou que não existia justificativa para o índice de juros elevado, tendo em vista que, com a garantia do governo, os riscos da operação caem significativamente. Ao assumir a função de fiador, o Tesouro se responsabiliza por pagamentos em caso de inadimplência, o que reduz a zero o risco para as instituições financeiras.
Manifestação contrária da Fazenda
Desde o início das conversas sobre a operação, a área técnica do Ministério da Fazenda manifestou preocupações em autorizar a garantia, dado o risco da operação, o que eleva as chances de a União ser efetivamente acionada para honrar os pagamentos.
O secretário-executivo da pasta, Dario Durigan, afirmou que não vê a operação com bons olhos e que a equipe vai monitorar a situação preocupante da estatal.
A contratação do empréstimo fazia parte de um plano mais amplo de reestruturação financeira anunciado pela estatal, que previa como meta zerar o rombo e voltar a gerar lucro a partir de 2027. Esse plano combinava o crédito com outras medidas, como demissão voluntária, venda de imóveis ociosos e revisão de contratos.
Com a suspensão da operação de crédito, os Correios terão de reavaliar sua estratégia de financiamento e, possivelmente, renegociar as condições com os bancos. A decisão também acende um alerta sobre o risco fiscal para o Tesouro e para o contribuinte, um dos pontos destacados em representação enviada ao Tribunal de Contas da União (TCU).
Situação dos Correios
- Nos últimos anos, os Correios vêm enfrentando sucessivos déficits, perda de participação no mercado de encomendas e aumento das despesas operacionais, especialmente com logística e pessoal.
- Embora a estatal tenha conseguido registrar alguns resultados positivos pontuais, o balanço geral tem mostrado fragilidade, como receitas estagnadas, despesas crescentes e capacidade limitada de investimento.
- A empresa também carrega passivos relevantes, como dívidas trabalhistas e obrigações previdenciárias, que pressionam o caixa.
Validação do TCU
Na tarde dessa segunda-feira (1º/12), o Ministério Público (MP) chegou a solicitar ao TCU que monitorasse o planejado empréstimo de R$ 20 bilhões. A justificativa do subprocurador-geral do MP, Lucas Furtado, para o pedido foi a necessidade de manter a transparência e evitar riscos fiscais.
De acordo com ele, os juros que seriam contratados na operação seriam um motivo de atenção. “Considerando uma taxa de 136% do CDI, o custo total dos juros ao longo de 10 anos pode alcançar cifras bilionárias, agravando ainda mais a situação financeira dos Correios e, potencialmente, transferindo o ônus para o Tesouro Nacional. Além disso, outros custos associados à operação, como taxas administrativas e encargos, devem ser considerados e analisados”, disse.
O subprocurador avaliou, ainda, que caso a estatal não cumprisse com as suas obrigações financeiras, o maior prejudicado seria o contribuinte brasileiro, já que a responsabilidade cairia sob o Tesouro Nacional.
Comentários
Brasil
Vídeo: “Betão da Borracharia” é executado a tiros em frente ao próprio estabelecimento em Porto Velho
O empresário conhecido como Betão da Borracharia foi executado a tiros na noite desta terça-feira (2), em frente ao estabelecimento onde trabalhava, localizado na Avenida Calama, em Porto Velho. Ele conversava na calçada quando um homem se aproximou, efetuou vários disparos e fugiu logo após o ataque. A vítima morreu no local antes da chegada do socorro.
Crime ocorre semanas após saída da prisão
A execução aconteceu pouco tempo depois de Betão ter sido colocado em liberdade, em novembro, após passar meses preso sob acusação de aplicar golpes financeiros na capital. Ele era investigado por enganar clientes em negociações envolvendo pneus e serviços diversos, acumulando prejuízos que teriam alcançado milhares de reais.
Danos provocados pelos golpes
Relatos de pessoas que afirmam ter sido lesadas apontam que os prejuízos não foram apenas materiais. Há registros de famílias que enfrentaram desestrutura emocional, perda de economias acumuladas e até casos de depressão desencadeados após os golpes atribuídos ao empresário.
Investigação
A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Perícia Criminal e do Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil assumiu o caso e trabalha para identificar o autor dos disparos e esclarecer se o crime tem relação com o histórico recente da vítima.
Até o momento, ninguém foi preso.
Você precisa fazer login para comentar.