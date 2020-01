Parte do corpo do jovem João Vitor Sales de 16 anos de idade, foi encontrado dentro de um igarapé ao lado do cemitério de Manoel Urbano. Por telefone, a mãe relata que com ajuda de conhecidos, foi encontrado até agora, um braço e uma perna, outros membros do corpo faltam serem encontrados.

Chorando, a mãe conta que uma equipe do Corpo de bombeiros já teria sido enviada para o local, afim de localizar o restante do corpo do filho. A suspeita no momento, leva a crer que o jovem tenha sido mais uma vítima de grupo criminosos que vem atuando na cidade.

João Vitor estava desaparecido desde o último domingo. Imagens mostram que uma perna e um braço encontrados por populares no igarapé, foram resgatados e esperam localizar o restante.

As autoridades já estão trabalhando no caso para tentar identificar e prender os envolvidos em mais um crime bárbaro no interior do Acre.

