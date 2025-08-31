Jovem morre atropelado após cair de bicicleta na AC-405, em Cruzeiro do Sul

Dry Alves, Ascom

Artistas e bandas acreanas já podem se inscrever na 2ª edição do projeto Som do Acre, iniciativa que busca mapear, fomentar e fortalecer a cena musical autoral no estado. A proposta oferece oficinas formativas voltadas para gestão de carreira, distribuição digital e estratégias de comunicação, além da possibilidade de participação no line-up da 7ª edição do Festival Varadouro, que acontece ainda este ano.

As formações acontecem nos dias 11 e 12 de setembro, com profissionais renomados da área musical. No primeiro dia, o produtor cultural Edson Natale (@edsonnatale) ministra a oficina Planejamento e Música: como contar melhor a história da sua carreira musical. Ainda no dia 11, a cantora e compositora paraense Áila (@ailamusic) conduz a atividade A música das Amazônias: caminhos e oportunidades.

No dia 12, a programação segue com o produtor musical Pena Schmidt (@pena.schmidt) em A música no século XXI, e encerra com Fernanda Paiva (@ferpaiva), que abordará Estratégias de construção de marca e fortalecimento de carreiras e negócios na música.

Para a produtora cultural e organizadora da ação, Karla Martins, esta edição chega ainda mais próxima do público acreano.

“Os quatro profissionais que vêm da oficina são todos figuras bem importantes da cultura e música brasileira. Aila, cantora paraense, que vem se destacando no cenário nacional trazendo a Amazônia como narrativa principal. A Fernanda Paiva foi responsável pela estratégia global de cultura da Natura, o Edson Natale é músico e produtor destacado na música brasileira, por fim o Pena Schmidt que é uma referência na produção musical brasileira, produziu nada menos que Mutantes”.

Ela relembra também como o projeto avançou de um ano para o outro.

“Na versão do ano passado, a gente deu curso online e levou as bandas para tocar em São Paulo numa Noite Acreana. Na versão deste ano, nós estamos trazendo os profissionais aqui para o Acre e, das bandas que participarem e se inscreverem, eles selecionarão duas para já fazer parte da escalação do Festival Varadouro, que será em dezembro”, pontua.

O projeto é contemplado pelo Edital da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB, com financiamento da Prefeitura Municipal de Rio Branco, produção da Eita Pau Produções e realização do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.

As inscrições estão abertas no site rede.florestaativista.org/som.

