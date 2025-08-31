Geral
Jovem morre atropelado após cair de bicicleta na AC-405, em Cruzeiro do Sul
Acidente ocorreu na manhã deste domingo (31), no bairro Nossa Senhora das Graças; vítima ainda não foi identificada
Um jovem, ainda não identificado, morreu na manhã deste domingo (31) em um acidente de trânsito na rodovia estadual AC-405, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Cruzeiro do Sul, nas proximidades da antiga Farinhada.
Segundo informações, a vítima trafegava de bicicleta quando perdeu o equilíbrio, caiu na pista e acabou sendo atingida por um veículo que seguia logo atrás.
Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas, ao chegar ao local, a equipe apenas constatou o óbito.
O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) do Hospital do Juruá, onde serão realizados os procedimentos de identificação e exames periciais.
Som do Acre abre inscrições para oficinas e mapeamento da cena musical autoral
Dry Alves, Ascom
Artistas e bandas acreanas já podem se inscrever na 2ª edição do projeto Som do Acre, iniciativa que busca mapear, fomentar e fortalecer a cena musical autoral no estado. A proposta oferece oficinas formativas voltadas para gestão de carreira, distribuição digital e estratégias de comunicação, além da possibilidade de participação no line-up da 7ª edição do Festival Varadouro, que acontece ainda este ano.
As formações acontecem nos dias 11 e 12 de setembro, com profissionais renomados da área musical. No primeiro dia, o produtor cultural Edson Natale (@edsonnatale) ministra a oficina Planejamento e Música: como contar melhor a história da sua carreira musical. Ainda no dia 11, a cantora e compositora paraense Áila (@ailamusic) conduz a atividade A música das Amazônias: caminhos e oportunidades.
No dia 12, a programação segue com o produtor musical Pena Schmidt (@pena.schmidt) em A música no século XXI, e encerra com Fernanda Paiva (@ferpaiva), que abordará Estratégias de construção de marca e fortalecimento de carreiras e negócios na música.
Para a produtora cultural e organizadora da ação, Karla Martins, esta edição chega ainda mais próxima do público acreano.
“Os quatro profissionais que vêm da oficina são todos figuras bem importantes da cultura e música brasileira. Aila, cantora paraense, que vem se destacando no cenário nacional trazendo a Amazônia como narrativa principal. A Fernanda Paiva foi responsável pela estratégia global de cultura da Natura, o Edson Natale é músico e produtor destacado na música brasileira, por fim o Pena Schmidt que é uma referência na produção musical brasileira, produziu nada menos que Mutantes”.
Ela relembra também como o projeto avançou de um ano para o outro.
“Na versão do ano passado, a gente deu curso online e levou as bandas para tocar em São Paulo numa Noite Acreana. Na versão deste ano, nós estamos trazendo os profissionais aqui para o Acre e, das bandas que participarem e se inscreverem, eles selecionarão duas para já fazer parte da escalação do Festival Varadouro, que será em dezembro”, pontua.
O projeto é contemplado pelo Edital da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB, com financiamento da Prefeitura Municipal de Rio Branco, produção da Eita Pau Produções e realização do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.
As inscrições estão abertas no site rede.florestaativista.org/som.
VÍDEO: Homem é brutalmente agredido com ripa e perna-manca na Baixada da Sobral, em Rio Branco
Alexsandro Pinheiro, de 44 anos, foi atacado por membros de facção criminosa e encaminhado ao pronto-socorro; estado de saúde é estável.
Alexsandro de Oliveira Pinheiro, de 44 anos, foi vítima de uma violenta agressão na tarde deste sábado (30), nas proximidades do canal do bairro João Eduardo, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, o homem estava em via pública quando foi surpreendido por integrantes de uma organização criminosa, que o atacaram com golpes de ripa e perna-manca, atingindo suas costas, braços e pernas. Após a ação, os agressores fugiram do local.
Populares encontraram Alexsandro gravemente ferido e providenciaram socorro por meio de um motorista de aplicativo, que o levou ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo informações médicas, a vítima deu entrada em estado de saúde estável.
A Polícia Militar não chegou a ser acionada para registrar a ocorrência.
Casal sofre acidente de moto após pneu furar na AC-40, em Senador Guiomard
Claudenir Albani, de 57 anos, e Leoneide Castro, de 50, foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco em estado estável.
Um casal ficou ferido após sofrer um acidente de moto na tarde deste sábado (30), na rodovia AC-40, próximo à loja Gazin, no município de Senador Guiomard.
As vítimas foram identificadas como Claudenir Antônio Albani, de 57 anos, e sua esposa, Leoneide Timóteo de Castro, de 50 anos. O casal trafegava em uma motocicleta Honda GL 1800 Gold Wing Tour, de cor branca, no sentido Senador Guiomard–Rio Branco, quando o pneu do veículo furou, provocando a queda às margens da pista, em uma área de mata.
Com o impacto, Claudenir sofreu fraturas na clavícula e em uma costela, além de escoriações pelo corpo. Leoneide apresentou dores no quadril e escoriações.
Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas — uma de suporte básico e outra avançada — para o resgate. O casal recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece em estado de saúde estável.
Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local para registrar a ocorrência e adotar as medidas de praxe.
