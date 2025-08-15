Jovem morre após nove dias internada por acidente grave em Cruzeiro do Sul

Tauana Souza Silva, 20 anos, não resistiu aos ferimentos da colisão entre carro e moto; marido, que pilotava a motocicleta, sobreviveu com escoriações leves

A jovem Tauana Souza Silva, de 20 anos, não resistiu aos graves ferimentos sofridos em um acidente de trânsito ocorrido no dia 5 de agosto, em Cruzeiro do Sul. Ela faleceu na noite desta quinta-feira (15), após nove dias internada na UTI do Hospital do Juruá.

O acidente

O choque aconteceu no cruzamento da Avenida Joaquim Távora com a Rua Félix Gaspar, no bairro da Baixa. De acordo com a Polícia Militar, o acidente envolveu um carro modelo VW Gol, dirigido por Isaias da Silva Farias, e uma motocicleta Honda CG 160 Titânio, pilotada pelo militar Carlos Henrique Silva Cabral, marido de Tauana.

Segundo Isaias, ele trafegava pela Rua Félix Gaspar (sentido bairro/centro) quando foi surpreendido pela moto, que seguia pela avenida. Já Carlos Henrique alega que o motorista do carro não respeitou a sinalização de parada obrigatória.

As consequências

Enquanto o militar sofreu apenas escoriações leves no pé direito, Tauana, que estava na garupa, teve ferimentos gravíssimos. Ela foi entubada no local e levada ao hospital com suspeita de lesão cerebral grave. Apesar dos esforços da equipe médica, a jovem não resistiu.

Investigação em andamento

A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do acidente, incluindo se houve falha na sinalização ou imprudência de algum dos condutores. O caso deve ser encaminhado ao Ministério Público para as providências cabíveis.

A morte de Tauana chocou a comunidade de Cruzeiro do Sul, onde ela era conhecida e querida. Familiares e amigos se preparam para o velório, que deve ocorrer ainda nesta sexta-feira (16).

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários