Jovem morre após colisão com caminhonete na AC-10, em Porto Acre
Impacto arremessou motociclista contra o para-brisa e teto do veículo; motorista fez teste do bafômetro, que deu negativo
O jovem Ruan Rhiler Rodrigues Santos, de 23 anos, acadêmico de direito e árbitro de futebol, morreu em um grave acidente de trânsito na manhã deste sábado (8), no km 18 da rodovia AC-10, conhecida como Estrada de Porto Acre, na divisa entre os municípios de Rio Branco e Porto Acre.
Segundo informações de testemunhas, Ruan trafegava em uma motocicleta Honda Titan vermelha, no sentido Vila do Incra, quando foi atingido por uma caminhonete Toyota SW4 preta, conduzida por um homem de 47 anos. A violência do impacto projetou a vítima contra o para-brisa e o teto do veículo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar ao local, os socorristas apenas constataram o óbito do motociclista.
A área foi isolada pela Polícia Militar para preservação da cena. A motocicleta e a parte frontal da caminhonete ficaram destruídas. O Instituto Médico Legal (IML) e o Departamento de Polícia Técnico-Científico realizaram os procedimentos de perícia e remoção do corpo.
O motorista da caminhonete permaneceu no local, foi submetido ao teste do bafômetro — que apresentou resultado negativo para consumo de álcool — e, em seguida, conduzido à Delegacia Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.
Vereador questiona acúmulo de funções e pede apuração sobre plantões médicos em Brasiléia
Parlamentar cobra transparência nas escalas e relata denúncias de profissionais atuando simultaneamente em dois postos, clínica e faculdade na Bolívia
O vereador Zemar Gerônimo (PL) usou a tribuna da Câmara de Brasiléia, nesta semana, para pedir rigor na fiscalização da rede pública de saúde após receber denúncias sobre possível acúmulo irregular de funções por médicos no município. Segundo o parlamentar, há relatos de profissionais que estariam cumprindo plantões no hospital e em unidade básica de saúde ao mesmo tempo, mantendo consultório particular e ministrando aulas em uma faculdade na Bolívia.
Durante o pronunciamento, que durou cerca de 15 minutos, Zemar ressaltou que não formaliza acusação, mas cobrou apuração dos fatos e maior transparência na divulgação das escalas médicas. “Só Deus é onipresente. É impossível um corpo ocupar dois espaços ao mesmo tempo”, afirmou.
O vereador também mencionou a necessidade de melhorias na saúde pública local, afirmando que a Câmara tem recebido constantes reclamações da população. “Somos nós que estamos na ponta e recebemos o clamor da população”, disse, ao solicitar que o Estado e a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizem publicamente as escalas de serviço dos profissionais.
Zemar reforçou que a função do Legislativo é fiscalizar e que a investigação é necessária para assegurar a garantia do atendimento à população e a correta aplicação dos recursos públicos.
VEJA VÍDEO:
Suspeito de matar adolescente e tentar assassinar duas pessoas é preso na fronteira do Acre
Crime teria ligação com disputa entre facções; prisão encerra sequência de ataques que geraram temor na região de fronteira
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Brasiléia, prendeu nesta sexta-feira (7) um jovem de 21 anos, identificado como Charles Junior de Oliveira Silva., apontado como autor de um homicídio e duas tentativas de assassinato ocorridos no Município.
Segundo as investigações, o suspeito é acusado de matar um adolescente no dia 5 de outubro, na Rua Franklin Rocha de Andrade, bairro Samaúma I. A motivação, conforme a polícia, estaria ligada à disputa territorial entre organizações criminosas que atuam na região de fronteira.
O jovem também é investigado por outras duas tentativas de homicídio. A primeira foi registrada em 17 de setembro, no bairro Leonardo Barbosa, contra outro adolescente, em um episódio relacionado a rivalidades entre facções. A segunda tentativa ocorreu em 19 de setembro, na Rua João Jovino, bairro Eldorado, quando um cabeleireiro foi atacado e ferido, mas sobreviveu.
Após trabalho de inteligência e cruzamento de informações, os investigadores localizaram o suspeito em Epitaciolândia e deram cumprimento ao mandado de prisão, interrompendo uma sequência de crimes que vinha causando insegurança na população local.
O detido foi encaminhado à delegacia, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 22/2025
1. OBJETO
Fornecimento de solução de infraestrutura para implementação do novo ambiente DATACENTER, sustentação e atualização do ambiente conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 14 de novembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 14 de novembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da
data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 07 de novembro de 2025.
