Jovem morre após colisão com caminhonete na AC-10, em Porto Acre

Impacto arremessou motociclista contra o para-brisa e teto do veículo; motorista fez teste do bafômetro, que deu negativo

O jovem Ruan Rhiler Rodrigues Santos, de 23 anos, acadêmico de direito e árbitro de futebol, morreu em um grave acidente de trânsito na manhã deste sábado (8), no km 18 da rodovia AC-10, conhecida como Estrada de Porto Acre, na divisa entre os municípios de Rio Branco e Porto Acre.

Segundo informações de testemunhas, Ruan trafegava em uma motocicleta Honda Titan vermelha, no sentido Vila do Incra, quando foi atingido por uma caminhonete Toyota SW4 preta, conduzida por um homem de 47 anos. A violência do impacto projetou a vítima contra o para-brisa e o teto do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar ao local, os socorristas apenas constataram o óbito do motociclista.

A área foi isolada pela Polícia Militar para preservação da cena. A motocicleta e a parte frontal da caminhonete ficaram destruídas. O Instituto Médico Legal (IML) e o Departamento de Polícia Técnico-Científico realizaram os procedimentos de perícia e remoção do corpo.

O motorista da caminhonete permaneceu no local, foi submetido ao teste do bafômetro — que apresentou resultado negativo para consumo de álcool — e, em seguida, conduzido à Delegacia Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

