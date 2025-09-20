Jovem morre após colidir motocicleta contra poste no Segundo Distrito de Rio Branco

Acidente ocorreu na noite de sábado (20), no bairro Quinze; vítima não resistiu aos ferimentos apesar dos esforços de reanimação.

Um acidente de trânsito registrado na noite deste sábado (20) resultou na morte de Ezequiel da Silva dos Santos, de 24 anos, na Rua Boulevard Augusto Monteiro, no bairro Quinze, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, o jovem pilotava uma Honda CG 160 Start prata em alta velocidade quando perdeu o controle da motocicleta ao passar por um quebra-molas e acabou colidindo contra um poste de energia. O impacto provocou forte traumatismo, levando-o a desmaiar e sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local com uma unidade de suporte avançado e realizaram cerca de 20 minutos de manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia. Após a conclusão, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) foi registrado.

Comentários