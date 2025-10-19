Flash
Jovem morre após colidir com a motocicleta contra poste em Epitaciolândia
Um grave acidente registrado na noite deste domingo (19) resultou na morte do jovem Vitor Bruno Gomes Barbosa, de 21 anos, na cidade de Epitaciolândia, interior do Acre.
O sinistro ocorreu por volta das 20h20, na Praça Edmundo Pinto, localizada em frente a uma escola Cívico-Militar Joana Ribeiro Amed. Segundo informações preliminares, Vitor conduzia uma motocicleta Honda/Fan personalizada, sem placa, e não possuía habilitação. Ele trafegava pela Rua Plácido de Castro, com acesso à Rua Delegado Rey, quando perdeu o controle na curva e colidiu violentamente contra um poste de ferro.
O impacto foi forte, e o jovem ficou desacordado no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão foi acionada e realizou manobras de reanimação cardiorrespiratória, conseguindo estabilizá-lo temporariamente. Em seguida, Vitor foi encaminhado com urgência ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no pronto-socorro.
A Polícia Militar teria designado uma guarnição ao local, para os procedimentos de perícia. As causas exatas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.
O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Brasileia para os devidos exames. O caso será investigado pelas autoridades policiais de Epitaciolândia.
Choque entre motocicletas deixa feridos em Brasiléia, na fronteira do Acre
Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na tarde deste domingo (19) em Brasiléia, cidade localizada na fronteira do Acre com a Bolívia. O incidente ocorreu por volta das 17h, no cruzamento das avenidas Dr. José Manoel Marinho Montes e Rui Lino, ponto que liga as partes alta e baixa do município.
Imagens de um sistema de segurança mostram o momento exato da colisão. De acordo com o vídeo, um motociclista trajando camisa azul, que seguia no sentido Centro–Bairro, não respeitou a preferência de um veículo que acessava a Avenida Rui Lino. Ao tentar desviar, acabou surpreendendo uma segunda motocicleta, conduzida por um homem que levava uma mulher na garupa. O impacto foi frontal e de grande intensidade.
Com a força da batida, as vítimas caíram no asfalto. O condutor da moto com o casal desmaiou após o choque, enquanto a passageira também ficou ferida. Já o outro motociclista sofreu escoriações leves e conseguiu se levantar logo após o acidente.
Uma guarnição da Polícia Militar chegou rapidamente ao local e isolou a área para o atendimento. Em seguida, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros.
As vítimas foram imobilizadas e encaminhadas ao Hospital Raimundo Chaar para avaliação médica.
As autoridades devem analisar as imagens de segurança e ouvir testemunhas para determinar as causas do acidente.
O estado de saúde dos feridos não havia sido divulgado até o fechamento desta matéria.
Secretário José Américo Gaia destaca papel da segurança pública durante encontro da AMAC em Assis Brasil
O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, participou do encontro promovido pela Associação dos Municípios do Acre (AMAC), realizado nesta semana na cidade de Assis Brasil, e destacou a importância da segurança pública como um dos pilares do desenvolvimento regional.
Segundo o secretário, não é possível falar em crescimento econômico e social sem garantir segurança para a população e para os empreendimentos que impulsionam as cidades.
“De fato, estamos num evento que trata do desenvolvimento regional, mas não podemos falar de desenvolvimento sem falar de segurança. À medida que as localidades se desenvolvem, a segurança precisa estar cada vez mais presente, prevenindo ilícitos e garantindo tranquilidade à sociedade”, afirmou Gaia.
Durante a apresentação, ele ressaltou os avanços conquistados pelas forças de segurança acreanas, em especial o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), criado em 2019 e responsável por resultados expressivos no combate ao tráfico e ao crime organizado nas regiões de fronteira.
“O Gefron é hoje uma referência. Desde sua criação, já apreendeu mais de 12 toneladas de entorpecentes, recuperou cerca de 500 veículos, prendeu quase 1.000 pessoas e gerou um prejuízo estimado em R$ 91 milhões às organizações criminosas. É um trabalho que integra todas as instituições de segurança pública e mostra o comprometimento do Estado com a defesa das nossas fronteiras”, destacou o secretário.
Gaia enfatizou ainda que o fortalecimento da segurança é condição essencial para o avanço do empreendedorismo, da geração de empregos e da melhoria da qualidade de vida nos municípios acreanos.
“Não há desenvolvimento sem segurança. Ela precisa estar presente, atuando para garantir que as cidades cresçam com estabilidade, oportunidades e paz social”, concluiu.
