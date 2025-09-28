Jovem morre ao cair de palmeira após tentar colher côco em Cobija

Homem de 25 anos, em situação de vulnerabilidade, buscava cocos para vender quando sofreu queda fatal

Um jovem de aproximadamente 25 anos morreu por volta do meio-dia deste domingo (28) após cair de uma palmeira de cocos no bairro Villa Montes, a poucos metros da escadaria que liga a avenida Tenente-Coronel Enrique Fernández Cornejo ao bairro, no centro de Cobija, capital de Pando.

Segundo testemunhas, a vítima — identificada como uma pessoa em situação de toxicodependência — costumava recolher cocos para vendê-los. Durante a queda, ainda pediu socorro, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos, apresentando sangramento pela boca, nariz e ouvidos.

A Polícia foi acionada e realizou o levantamento legal do corpo no local.

