Jovem fica ferido após cair de moto em ramal da zona rural de Porto Acre

Vítima estava sem capacete e sofreu cortes e traumatismos; estado de saúde é estável

Um jovem identificado como Dhemison Lima, de 23 anos, ficou ferido no início da noite deste sábado (29) após sofrer uma queda de motocicleta no Ramal Linha 7, km 30, na zona rural de Porto Acre. Ele pilotava uma Honda Fan preta e não utilizava capacete no momento do acidente.

Segundo moradores da região, Dhemison seguia no sentido Porto Acre/Vila do Incra quando perdeu o controle da moto ao passar por um trecho molhado da estrada, derrapou e caiu violentamente ao solo. Populares prestaram socorro imediato e o levaram em uma caminhonete até a base do Samu na Vila do Incra.

A equipe de atendimento realizou os primeiros procedimentos e, devido à gravidade dos ferimentos, encaminhou o jovem ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele apresentava um corte profundo no lado direito do rosto, edema facial e chegou a ficar desacordado após a queda.

Após avaliação médica, Dhemison foi encaminhado ao setor de Traumatologia, onde permanece em observação. Seu estado de saúde é considerado estável.

As causas da queda deverão ser apuradas. O caso reforça o alerta para o uso obrigatório do capacete, especialmente em estradas rurais com trechos escorregadios.

