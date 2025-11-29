Geral
Jovem fica ferido após cair de moto em ramal da zona rural de Porto Acre
Vítima estava sem capacete e sofreu cortes e traumatismos; estado de saúde é estável
Um jovem identificado como Dhemison Lima, de 23 anos, ficou ferido no início da noite deste sábado (29) após sofrer uma queda de motocicleta no Ramal Linha 7, km 30, na zona rural de Porto Acre. Ele pilotava uma Honda Fan preta e não utilizava capacete no momento do acidente.
Segundo moradores da região, Dhemison seguia no sentido Porto Acre/Vila do Incra quando perdeu o controle da moto ao passar por um trecho molhado da estrada, derrapou e caiu violentamente ao solo. Populares prestaram socorro imediato e o levaram em uma caminhonete até a base do Samu na Vila do Incra.
A equipe de atendimento realizou os primeiros procedimentos e, devido à gravidade dos ferimentos, encaminhou o jovem ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele apresentava um corte profundo no lado direito do rosto, edema facial e chegou a ficar desacordado após a queda.
Após avaliação médica, Dhemison foi encaminhado ao setor de Traumatologia, onde permanece em observação. Seu estado de saúde é considerado estável.
As causas da queda deverão ser apuradas. O caso reforça o alerta para o uso obrigatório do capacete, especialmente em estradas rurais com trechos escorregadios.
Comentários
Geral
Homem sofre tentativa de homicídio a golpes de terçado no Segundo Distrito de Rio Branco
Vítima foi atacada ao sair de casa e está internada em estado grave no Pronto-Socorro
Natanael Oliveira da Costa, de 41 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã deste sábado (29), no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco. Ele deixava sua residência em uma bicicleta quando foi surpreendido por dois criminosos armados com um terçado.
Segundo testemunhas, os agressores desferiram três golpes contra Natanael: um nas costas, outro no punho direito — que chegou a expor o tendão — e um terceiro no pescoço, causando forte sangramento. O corte no pescoço quase atingiu a veia jugular.
Gravemente ferido, ele ainda conseguiu correr até a BR-364, onde caiu próximo a uma rotatória diante do Distrito Industrial. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma equipe de suporte avançado. A vítima foi encaminhada em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
Até o fechamento da matéria, a Polícia Militar não havia sido acionada e, por isso, o caso não deverá ser investigado pela Polícia Civil.
Comentários
Geral
Polícia apreende mais de 2,7 kg de drogas durante operação rural na BR-364, em Sena Madureira
Suspeito de 20 anos é detido após demonstrar nervosismo ao ser abordado por equipe do GIRO do 8º BPM
Uma ação do GIRO da Polícia Militar do Acre, pertencente ao 8º Batalhão, resultou na apreensão de mais de 2,7 quilos de entorpecentes na manhã desta sexta-feira (28), durante uma operação rural na BR-364, em Sena Madureira. O suspeito, identificado pelas iniciais I.O.S., de 20 anos, foi detido enquanto pilotava uma motocicleta carregando uma bolsa.
Segundo a PM, o jovem apresentou nervosismo ao perceber a aproximação da guarnição, o que motivou a abordagem imediata. Questionado sobre o conteúdo da mochila, ele admitiu que transportava material ilícito. Na inspeção, os policiais encontraram 1,550 kg de uma substância esbranquiçada semelhante à cocaína, além de 120 pacotes que totalizavam aproximadamente 1,200 kg de pasta base de cocaína.
O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.
Comentários
Geral
Acre realiza primeiro pleito para eleição de Juízes de Paz neste domingo (30)
Neste domingo, 30, das 8h às 17h, os acreanos e as acreanas têm a oportunidade de participar de um marco histórico da democracia: a eleição de juízas e juízes de paz, em um processo organizado pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), com apoio técnico e logístico do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). É a primeira vez no país que o Acre realiza esse tipo de eleição.
O cargo de juiz de paz escolhido por meio do voto em eleição direta está previsto desde 1988 na Constituição Federal. Entretanto, ao que se tem registro, nenhum estado havia implementado esse modelo. O Acre assume, agora, papel inédito ao efetivar a legislação e permitir a escolha direta pela população.
Eleitores
Para participar do processo é preciso estar regularizado junto à Justiça Eleitoral há pelo menos 60 dias antes do pleito, apresentar título de eleitor e/ou um documento oficial com foto. Documentos digitais, como e-título ou CNH digital também são válidos. O voto é facultativo e secreto. Não será possível votar em município diferente daquele onde possui domicílio eleitoral.
Como diversas seções foram agrupadas para a realização dessa eleição, o TJAC e o TRE-AC orientam que todos e todas consultem antecipadamente o local de votação. Essa verificação é essencial, já que muitos eleitores e eleitoras poderão eventualmente ter seus locais de votação em escolas diferentes das que estão habituados.
Para facilitar o acesso e garantir ampla participação, o TRE-AC disponibilizou uma ferramenta digital para consulta do local de votação. O eleitor pode conferir onde votará acessando: https://agrecom.tre-ac.jus.br/consulta-eleitor
Também é possível conhecer os candidatos, retirar dúvidas e saber mais sobre a campanha clicando no link: https://www.tjac.jus.br/adm/juiz-de-paz/
Processo
O pleito ocorrerá simultaneamente nos 22 municípios do estado e oferece 25 vagas distribuídas por comarca. Para garantir o pleno funcionamento da eleição, serão utilizadas 349 urnas eletrônicas, sendo que apenas em Rio Branco haverá 91 urnas distribuídas em 21 escolas — o maior colégio eleitoral do processo. A votação será realizada exclusivamente por urna eletrônica, adotando o mesmo padrão de segurança e confiabilidade das eleições tradicionais. A posse dos eleitos está prevista a partir de 10 de dezembro.
Mandatos
Os mandatos dos juízes e juízas de paz serão de quatro anos, conforme prevê o edital, e o processo fortalece a cultura da cidadania, conciliação e participação comunitária. A posse dos eleitos está prevista a partir de 10 de dezembro
As funções desses agentes incluem: celebração de casamentos; análise de habilitações matrimoniais; conciliação extrajudicial; mediação de conflitos comunitários.
Você precisa fazer login para comentar.