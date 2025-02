Jovem fica em estado grave após bater com moto contra poste em avenida de Brasiléia

Iniciou-se os trabalhos da câmara Municipal de Epitaciolândia nesta segunda-feira (17), com a presença de todos os vereadores e da população do município. Fez se presente também o prefeito Sérgio Lopes para a 1ª Sessão Ordinária da 9ª Legislatura do quadriênio 2025-2028. A sessão foi marcada por um clima de colaboração com o entre os poderes Executivo e Legislativo.

O Presidente da Câmara o vereador Antonio Rosiclei Oliveira da Silva (SDD) agradeceu a todos pela presença na casa e reforçou o convite para as próximas sessões. “Quero agradecer a Deus por este momento e destacar que estarei trabalhando com celeridade em prol de nossos moradores”, enfatizou Rosiclei, enfatizando o compromisso dos vereadores com os munícipes de Epitaciolândia.

Durante a sessão, os vereadores usaram a tribuna para destacar projetos e ações que serão apresentados ao longo do ano. O vereador Altamiro Bispo (PDT), funcionário de carreira do Detran/Acre, ressaltou a importância de programas como a CNH Social, que tem gerado oportunidades de trabalho e renda para a população.

No uso da tribuna os vereadores ressaltaram o importante trabalho que o Prefeito Sérgio Lopes vem fazendo, em destaque a educação, que a gestão tem tido um cuidado especial, em destaque as obras tanto na infraestrutura de escolas já conhecidas como também sendo feitas novas escolas na zona rural do município.

Houve cobranças de forma pacífica e respeitosa com o poder Executivo, pedindo melhorias aonde se precisa melhorar. “Quero parabenizar a cada um pelas falas e pelas reivindicações, que são justas, que atendem melhor a nossa população de Epitaciolândia” destacou Sérgio Lopes (PL), prefeito de Epitaciolândia.



