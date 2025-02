Jovem estudante de Medicina morre após grave acidente de trânsito em Brasiléia

Condutor foi preso após abordagem; ação causou prejuízo de R$ 53 mil ao crime organizado, segundo estimativas.

Durante a vigência da **Operação PROTETOR das Fronteiras e Divisas**, o Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON), vinculado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), realizou mais uma ação de combate aos crimes transfronteiriços. Em patrulhamento pela BR-364, a equipe abordou um veículo que seguia de Plácido de Castro com destino a Rio Branco.

Durante a busca veicular, os policiais encontraram no interior do carro três animais silvestres e, no bagageiro, aproximadamente 23 kg de folhas de coca. O condutor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, onde os procedimentos legais foram iniciados.

A ação resultou em um prejuízo estimado de R$ 53.180,00 ao crime organizado, reforçando o compromisso do GEFRON em proteger as fronteiras do estado do Acre e coibir atividades ilegais, como o tráfico de drogas e o comércio ilegal de animais silvestres.

Os animais resgatados foram encaminhados para cuidados especializados, enquanto as folhas de coca apreendidas serão destruídas conforme os protocolos legais. A operação destaca a importância do trabalho integrado das forças de segurança no combate aos crimes que afetam a região.

A população espera que ações como essa continuem sendo realizadas, garantindo a segurança e a preservação ambiental no estado. O GEFRON segue em alerta para interceptar novas atividades criminosas nas fronteiras acreanas.

