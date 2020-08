ITHAMAR SOUZA

O jovem Claudison Nascimento de Araújo, 19 anos, foi baleado, na tarde desta quarta-feira (26), no Ramal Menino Jesus, no Bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Claudison estava indo à casa de uma parente, mas enquanto caminhava pelo ramal foi surpreendido por quatro homens em um carro de cor preto. Um dos bandidos efetuou vários disparos contra a vítima, que foi atingida no abdômen e no braço.

O criminoso ainda efetuou mais um tiro que quase atingiu a virilha do rapaz, porém, uma moeda que estava na carteira da vítima impediu que o projétil perfurasse o corpo do jovem. Mesmo ferido, Claudison ainda correu para tentar se proteger, mas caiu no meio da rua.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou o jovem ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Segunda uma médica do Samu, o projétil que atingiu a moeda poderia ter acertado um dos principais vasos sanguíneos do corpo da vítima, o que seria fatal.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém não foi encontrado até o momento.

A motivação, segundo a polícia, seria a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

