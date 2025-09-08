Jovem é preso em flagrante após agredir a própria avó em Cruzeiro do Sul

Caso ocorreu no bairro Igarapé Preto; vítima relatou que já vinha sofrendo agressões do neto

Um jovem de 18 anos, identificado apenas como Felipe, foi preso em flagrante nesse domingo (7) pela Polícia Militar, após agredir a própria avó dentro da residência da vítima, localizada no bairro Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul.

Segundo informações repassadas à polícia, a idosa contou que já vinha sendo alvo de agressões constantes do neto e que, neste domingo, foi atingida com um soco na cabeça.

Durante o episódio, um dos filhos da vítima interveio em defesa da mãe e acabou agredindo o jovem para contê-lo. Logo em seguida, Felipe foi detido e conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

