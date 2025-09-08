Cotidiano
Jovem é preso em flagrante após agredir a própria avó em Cruzeiro do Sul
Caso ocorreu no bairro Igarapé Preto; vítima relatou que já vinha sofrendo agressões do neto
Um jovem de 18 anos, identificado apenas como Felipe, foi preso em flagrante nesse domingo (7) pela Polícia Militar, após agredir a própria avó dentro da residência da vítima, localizada no bairro Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul.
Segundo informações repassadas à polícia, a idosa contou que já vinha sendo alvo de agressões constantes do neto e que, neste domingo, foi atingida com um soco na cabeça.
Durante o episódio, um dos filhos da vítima interveio em defesa da mãe e acabou agredindo o jovem para contê-lo. Logo em seguida, Felipe foi detido e conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.
Adesg e Vasco fazem partida de abertura da 6ª rodada do Estadual
Adesg e Vasco fazem nesta segunda, 9, a partir das 15 horas, no Florestinha, a partida de abertura da 6ª rodada do Campeonato Estadual Sub-17. As duas equipes estão fora da zona de classificação para a segunda fase e por isso necessitam da vitória.
Rio Branco venceu a 2ª
O Rio Branco bateu o Independência por 4 a 1 na última sexta, 5, e conquistou a segunda vitória no Estadual. O Estrelão ocupa a 5ª colocação com 7 pontos.
Classificação do Estadual
1º Santa Cruz – 15 Pts
2º Galvez – 12 Pts
3º Sena Madureira – 12 Pts
4º São Francisco – 10 Pts
5º Rio Branco – 7 Pts
6º Assermurb – 5 Pts
7º Plácido de Castro – 4 Pts
8º Andirá – 4 Pts
9º Vasco – 1 Pt
10º Independência – 1 Pt
11º Adesg – 0 Pt
Campeonato da Imprensa Soçaite tem semifinais definidas
A primeira fase do Campeonato da Imprensa de Futebol Soçaite foi fechada neste domingo, 7, com três partidas, na AABB, e os duelos das semifinais estão definidos.
TV Gazeta e Secom empataram por 1 a 1 no primeiro jogo da rodada e na sequência os resultados foram: Prefeitura W x O Amazon Notícias e Rede Amazônica 13 x 0 AC24 Horas.
Semifinais no dia 14
As semifinais do Campeonato da Imprensa serão disputadas no domingo, 14, a partir das 8h30, na AABB. Rede Amazônica (1º) enfrenta a TV Gazeta (4º) e a Secom (2º) joga contra a Prefeitura (3º).
Assermurb goleia PSG e estreia com vitória no Estadual Sub-16
A Assermurb goleou o PSG por 4 a 0 neste domingo, 7, no CT do Cupuaçu, e estreou com vitória no Campeonato Estadual Feminino Sub-16. O triunfo garante a Assermurb e a equipe das Craques do Futuro nas semifinais do torneio.
Sequência no sábado
O Estadual Sub-16 terá sequência no sábado, 13, com a última rodada da primeira fase no grupo A. Real Sociedade joga contra o Preventório, a partir das 15 horas, e na sequência Grêmio Xapuriense enfrenta o Vasco.
