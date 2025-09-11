Jovem é preso após ameaçar roubar pertences da família em Cruzeiro do Sul

Mãe acionou a Polícia Militar ao perceber que situação poderia terminar em tragédia

Um jovem de 18 anos, identificado como Felipe, foi preso na noite desta quarta-feira (10) no Bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul, após ameaçar roubar objetos da residência e a motocicleta do padrasto. Segundo a Polícia Militar, ele estava sob efeito de drogas no momento da ocorrência.

A mãe do rapaz acionou a PM ao perceber o risco de violência dentro de casa. Orientado por ela a deixar a residência, o jovem se dirigiu a um terreno baldio próximo, onde continuou consumindo entorpecentes.

De acordo com o relato da mãe, o filho a tem perturbado diariamente, com ameaças, uso constante de drogas e promessas de roubar os pertences da família.

Diante da situação, ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

