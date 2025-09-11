Geral
Jovem é preso após ameaçar roubar pertences da família em Cruzeiro do Sul
Mãe acionou a Polícia Militar ao perceber que situação poderia terminar em tragédia
Um jovem de 18 anos, identificado como Felipe, foi preso na noite desta quarta-feira (10) no Bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul, após ameaçar roubar objetos da residência e a motocicleta do padrasto. Segundo a Polícia Militar, ele estava sob efeito de drogas no momento da ocorrência.
A mãe do rapaz acionou a PM ao perceber o risco de violência dentro de casa. Orientado por ela a deixar a residência, o jovem se dirigiu a um terreno baldio próximo, onde continuou consumindo entorpecentes.
De acordo com o relato da mãe, o filho a tem perturbado diariamente, com ameaças, uso constante de drogas e promessas de roubar os pertences da família.
Diante da situação, ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
Agricultora morre ao ser atingida por árvore durante limpeza de sítio em Cruzeiro do Sul
Maria Agripina Vieira Tavares, 57 anos, trabalhava com o marido e um neto na Comunidade Gleba Retumba, em Cruzeiro do Sul, quando ocorreu o acidente
A agricultora Maria Agripina Vieira Tavares, 57 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (11) após ser atingida por uma árvore durante a limpeza do sítio da família na Comunidade Gleba Retumba, zona rural de Cruzeiro do Sul. Ela trabalhava junto com o marido e um neto de 18 anos quando o acidente ocorreu.
De acordo com relatos preliminares, a vítima e os familiares realizavam a limpeza habitual da propriedade quando uma árvore de grande porte caiu inesperadamente, atingindo-a em cheio. Testemunhas disseram que não houve tempo para reação.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Maria Agripina já havia falecido no local. O caso será investigado pelas autoridades competentes, embora tudo indique tratar-se de um acidente trágico durante o trabalho rural. A família recebe apoio de vizinhos e da comunidade local.
Sargento da PM é encontrado morto em residência no conjunto Jequitibá, em Rio Branco
Jayson Ferreira de Araújo, de 36 anos, integrava o Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON) e deixou uma filha de três anos; causas do óbito não foram divulgadas
O sargento da Polícia Militar do Acre, Jayson Ferreira de Araújo, 36 anos, foi encontrado morto na noite de quarta-feira (10) para quinta-feira (11) em sua residência, localizada no conjunto Jequitibá, região do Calafate, em Rio Branco. Militar do Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON), ele era pai de uma menina de três anos e tinha carreira reconhecida na corporação.
Em nota oficial, o Comando Geral da PM acreana lamentou a morte e destacou o trabalho do sargento: “Rogamos a Deus que, em sua infinita bondade, conceda conforto aos familiares e amigos neste momento de imensa dor e saudade”. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) também se manifestou, prestando solidariedade aos familiares e colegas de farda.
As causas da morte ainda são desconhecidas e aguardam determinação pericial. O caso será investigado pelas autoridades competentes.
Trio é condenado a mais de 150 anos de prisão por assassinato de mecânico em Rio Branco
Crime foi motivado por ciúmes e aconteceu na frente da esposa da vítima, em novembro de 2023
A 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco condenou, nesta semana, Roniscley Ribeiro da Silva, Mayke Wisley Oliveira dos Santos e Francisco Valdecir Borges da Silva a mais de 150 anos de prisão somadas as penas. Eles foram responsabilizados pelo assassinato do mecânico José Francisco de Assis da Silva, morto a tiros no dia 26 de novembro de 2023, na chácara onde morava, na região do Belo Jardim, na capital acreana. A execução ocorreu na frente da esposa da vítima.
O julgamento foi conduzido pelo conselho de sentença e contou com a acusação do promotor de Justiça Carlos Pescador, que pediu a condenação dos três réus. Além do homicídio, eles também responderam por furto, roubo, corrupção de menores e constrangimento ilegal.
Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime foi motivado por ciúmes. O mandante, Francisco Valdecir Borges da Silva, não aceitava o fim de um relacionamento anterior e encomendou a morte do mecânico, novo companheiro de sua ex. Mesmo já tendo condenação anterior por homicídio e estando preso, ele continuava fazendo ameaças.
O processo aponta que Roniscley Ribeiro da Silva e Mayke Wisley Oliveira dos Santos participaram diretamente da execução. Em interrogatório, Francisco negou ter pago R$ 10 mil pelo crime. Já Mayke confessou a autoria, mas não revelou detalhes.
Penas aplicadas
Roniscley Ribeiro da Silva: 62 anos, 10 meses e 22 dias de prisão em regime fechado.
Mayke Wisley Oliveira dos Santos: 62 anos, 10 meses e 22 dias de prisão em regime fechado.
Francisco Valdecir Borges da Silva: 30 anos de prisão em regime fechado, como mandante.
