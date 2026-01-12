Extra
Jovem é morto com tiros no peito e cabeça em área de invasão em Epitaciolândia
Vítima de 23 anos foi encontrada sem vida em um quintal na divisa entre os bairros Vila Vitória e José Hassem; Polícia Civil investiga autoria e motivação
Um jovem de 23 anos, identificado como Daniel Teixeira Ribeiro, foi assassinado na noite desta segunda-feira (12) dentro de uma área de invasão localizada na divisa entre os bairros Vila Vitória e José Hassem, no município de Epitaciolândia.
De acordo com informações preliminares levantadas pelas autoridades, Daniel estava na casa de familiares quando recebeu uma ligação de conhecidos e decidiu ir até o local ainda durante a tarde. Horas depois, moradores relataram ter ouvido disparos de arma de fogo.
Após os tiros, populares saíram para verificar o que havia ocorrido e encontraram o jovem caído em um quintal já por volta das 22 horas. Foi identificado três marcas de disparos; um na cabeça dois no peito. Um dos projéteis transpassou saindo nas costas.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionados, mas enfrentaram dificuldades para chegar até o local, já que moradores demoraram cerca de 30 minutos para fornecer informações que permitissem o acesso da equipe de resgate.
Quando os socorristas conseguiram chegar, apenas puderam constatar o óbito. Não foi identificada saída do projétil, o que indica que a ‘bala’ permanece alojada no corpo da vítima.
O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, onde passará por exames periciais. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Técnica, e o caso passa a ser investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação do crime e identificar os autores.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2025 – COMPRAS.GOV 90026/2025
OBJETO: Registro de preços para aquisição de Material de expediente e suprimentos de informática, destinados a atender às necessidades das diversas secretarias, departamentos e órgãos que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura do município de Brasiléia/AC.
Data da Abertura: 28 de janeiro de 2026, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 13/01/2026 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br, Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 12 de janeiro de 2026.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
Rio Acre pode ultrapassar cota de alerta nos próximos dias em Rio Branco
Chuvas intensas elevam nível dos afluentes e Defesa Civil mantém equipes em prontidão para possível repiquete
As fortes chuvas que atingiram grande parte do Acre entre domingo (11) e esta segunda-feira (12) acenderam o alerta das autoridades para o risco de elevação do nível do Rio Acre nos próximos dias, especialmente na capital, Rio Branco. A preocupação maior é com as áreas ribeirinhas e regiões mais baixas, que costumam ser as primeiras atingidas em caso de cheia.
O principal afluente do Rio Acre na capital, o Riozinho do Rôla, apresentou elevação significativa em poucas horas. Às 21h de domingo, o nível era de 9,62 metros, subindo para 9,80 metros às 7h desta segunda-feira — uma alta de 18 centímetros em aproximadamente dez horas. O comportamento do rio é monitorado de perto pelas autoridades por ser um dos primeiros a reagir às chuvas e influenciar rapidamente o nível do Rio Acre em Rio Branco.
No município de Brasiléia, o nível do rio permanecia abaixo dos 5 metros nesta segunda-feira, mas a tendência é de elevação a partir desta terça-feira (13). Já em Assis Brasil, na região da Aldeia dos Patos, foi registrada elevação próxima dos 7 metros. Na estação de monitoramento da ponte binacional, o nível chegou a pouco mais de 7,40 metros durante a tarde desta segunda-feira.
Outro fator de preocupação é o Igarapé Banana, afluente do Rio Acre na região de Assis Brasil, que pode contribuir para uma elevação mais rápida do nível do rio em Brasiléia. Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, major bombeiro militar Sandro, o nível pode se aproximar da cota de alerta nas próximas 24 horas.
Em Rio Branco, a Defesa Civil já colocou suas equipes em estado de atenção. De acordo com o coronel James, do Corpo de Bombeiros, todos os setores estão de prontidão para agir em caso de repiquete e eventual necessidade de retirada de famílias de áreas alagadiças. Caso haja desabrigados, eles serão encaminhados para os abrigos previamente preparados no Parque de Exposições da capital.
As autoridades seguem monitorando o comportamento dos rios e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.
Ramal localizado no km 59 com acesso pela BR 317 no município de Brasiléia.
Ramal localizado no km 52 com acesso pela BR 317 no município de Brasiléia.
Suspeito armado com faca é baleado após confronto com a polícia durante fuga por telhados na fronteira
Jovem tentou furtar residência, fugiu pulando casas, resistiu à prisão e acabou atingido na perna; ele tinha mandado de prisão em aberto
Policiais militares do 6º Batalhão apreenderam e prenderam um jovem de 22 anos, identificado como Mateus da Silva Ferreira, no final do dia deste domingo (11), no Loteamento Saraiva, em Epitaciolândia, após uma intensa perseguição no próprio bairro onde ele mora, depois de denúncias de moradores dando conta de que o suspeito estaria transitando em uma motocicleta e tentando furtar residências na região.
De acordo com a Polícia, as equipes receberam informações de que o indivíduo estaria tentando invadir uma casa e, diante da denúncia, se deslocaram até o local para realizar a abordagem. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito fugiu, pulando cercas, muros e telhados de diversas residências, causando danos em várias casas durante a fuga.
O homem chegou a se esconder sobre forros e telhados de imóveis, o que levou a Polícia Militar a acionar outras guarnições para reforço. Com apoio de várias equipes, foi montado um cerco policial que resultou na localização do suspeito ainda sobre os telhados.
Durante a tentativa de abordagem, os policiais deram ordem de parada e voz de prisão, mas o homem resistiu, estando armado com uma faca e, segundo a PM, sob efeito de entorpecentes. Em determinado momento, ele teria avançado em direção a um dos policiais, o que levou um militar a efetuar disparos para conter a agressão.
Um dos tiros atingiu a perna do suspeito, na altura da canela, provocando fratura em um dos ossos. Após ser ferido, ele largou a faca, foi contido, algemado e recebeu atendimento inicial ainda no local.
Em seguida, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico e teve que ser transferido para a Capital, onde passará por cirurgia na perna. Após a alta, ele deverá ser conduzido à delegacia para os procedimentos legais
A Polícia confirmou ainda que o suspeito possui mandado de prisão em aberto desde que fugiu durante uma audiência de custódia realizada semanas atrás.
O caso será apurado pelas autoridades policiais
