Jovem é indiciado por homicídio após morte de bióloga atingida por linha com cerol em Cruzeiro do Sul

Polícia Civil conclui inquérito e aponta que acusado de 20 anos fugiu do local após acidente fatal

A Polícia Civil indiciou K. S. F., de 20 anos, por homicídio doloso duplamente qualificado após a morte da bióloga Jéssica Souza, de 33 anos, em 19 de julho, em Cruzeiro do Sul. A vítima trafegava de motocicleta pela ladeira da rua do Purus quando foi atingida no pescoço por uma linha de pipa com cerol. Ela caiu na via pública e morreu ainda no local.

Segundo o delegado Heverton Carvalho, titular do Núcleo Especializado de Investigação Criminal, o jovem soltava pipa no momento do acidente e teria fugido logo após Jéssica cair. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

Durante as investigações, a polícia realizou busca e apreensão na residência do acusado, recolhendo materiais que reforçam a acusação. Embora o pedido de prisão tenha sido negado pela Justiça, os elementos coletados foram considerados suficientes para o indiciamento.

O delegado destacou que a prática de soltar pipa com cerol em áreas urbanas representa risco evidente:

“Quando o indivíduo solta uma pipa com cerol no meio da rua, ele assume o risco de cometer um homicídio. Infelizmente, o resultado foi a morte da Jéssica”, afirmou Carvalho.

A Polícia Civil reforça que o uso de linhas com cerol ou outros materiais cortantes é proibido por lei estadual e pode ter consequências fatais, como no caso da bióloga.

