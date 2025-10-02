Geral
Jovem é indiciado por homicídio após morte de bióloga atingida por linha com cerol em Cruzeiro do Sul
Polícia Civil conclui inquérito e aponta que acusado de 20 anos fugiu do local após acidente fatal
A Polícia Civil indiciou K. S. F., de 20 anos, por homicídio doloso duplamente qualificado após a morte da bióloga Jéssica Souza, de 33 anos, em 19 de julho, em Cruzeiro do Sul. A vítima trafegava de motocicleta pela ladeira da rua do Purus quando foi atingida no pescoço por uma linha de pipa com cerol. Ela caiu na via pública e morreu ainda no local.
Segundo o delegado Heverton Carvalho, titular do Núcleo Especializado de Investigação Criminal, o jovem soltava pipa no momento do acidente e teria fugido logo após Jéssica cair. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.
Durante as investigações, a polícia realizou busca e apreensão na residência do acusado, recolhendo materiais que reforçam a acusação. Embora o pedido de prisão tenha sido negado pela Justiça, os elementos coletados foram considerados suficientes para o indiciamento.
O delegado destacou que a prática de soltar pipa com cerol em áreas urbanas representa risco evidente:
“Quando o indivíduo solta uma pipa com cerol no meio da rua, ele assume o risco de cometer um homicídio. Infelizmente, o resultado foi a morte da Jéssica”, afirmou Carvalho.
A Polícia Civil reforça que o uso de linhas com cerol ou outros materiais cortantes é proibido por lei estadual e pode ter consequências fatais, como no caso da bióloga.
Comentários
Geral
Polícia prende chefe de facção conhecido como ‘Coca-Cola’ e esposa em Cruzeiro do Sul
Casal foi flagrado com drogas, arma de fogo, dinheiro e celulares durante operação conjunta da PM e PC
Um homem identificado pelo apelido de “Coca-Cola”, apontado como chefe de uma facção criminosa que atua em todo o Vale do Juruá, foi preso nesta quarta-feira (1º), junto com a esposa, no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul.
A prisão ocorreu durante uma operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil, após levantamentos realizados pelo setor de inteligência das corporações. O casal foi autuado por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.
No momento da abordagem, o homem — considerado de alta periculosidade — tentou fugir e resistiu à prisão, sendo necessário levá-lo a uma unidade de saúde após ser contido.
Dentro da residência, os policiais apreenderam uma arma de fogo, porções de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão, celulares e dinheiro. O casal foi preso em flagrante, e contra o suspeito já havia um mandado de prisão em aberto.
Comentários
Geral
Chove muito no interior, mas Rio Branco registra déficit hídrico preocupante
O mês de setembro de 2025, que marca o fim do inverno amazônico e o início da primavera, trouxe contrastes meteorológicos ao estado do Acre. Enquanto Brasileia registrou a chuva mais intensa do ano em 24 horas, com impressionantes 191,8 mm no dia 2, a capital Rio Branco enfrentou precipitações abaixo da média histórica, embora com um número maior de dias chuvosos. Os dados foram apurados pelo site otempoaqui.com.br, revelam um padrão de chuvas fracas e distribuídas, influenciado por sistemas climáticos regionais.
De acordo com os registros da Agência Nacional de Águas (ANA), o acumulado máximo em 24 horas em Brasileia, no dia 2 de setembro, superou qualquer outro evento pluviométrico no estado durante o ano. Esse volume representa um recorde para 2025 no Acre, superando inclusive o registro anterior de 175,0 mm em Assis Brasil, ocorrido em fevereiro. O episódio pode ser atribuído a uma frente fria polar que avançou pela região no início do mês, provocando instabilidades intensas.
Em Rio Branco, no entanto, o cenário foi de déficit hídrico. A Estação Automática (EA) do INMET registrou um total de 78,8 mm de chuva ao longo do mês, o que equivale a apenas 84,2% da média climatológica para setembro (93,6 mm, baseada no período de 1991 a 2020). Já a ANA apontou 71,8 mm (76,7% da média), e a estação meteorológica do Aeroporto Plácido de Castro somou 16,9 mm. Apesar do volume abaixo do esperado, o número de dias com precipitação igual ou superior a 1,0 mm surpreendeu: foram 12 dias na EA, cinco a mais que a média mensal de sete. “Isso indica chuvas fracas e persistentes, sem eventos extremos na capital”, explica o pesquisador meteorologia Davi Friale.
O dia mais chuvoso em Rio Branco foi 29 de setembro, com 17,6 mm pela ANA – valor modesto se comparado ao recorde anual na capital, de 89,0 mm em 3 de janeiro de 2024. No contexto estadual, o maior acumulado em 24 horas no ano permanece o de Brasileia, reforçando a disparidade entre o leste e o oeste do Acre. Outras localidades, como Porto Walter (4,8 mm no dia 30) e Cruzeiro do Sul (2,4 mm no dia 30), também registraram chuvas pontuais no fim do mês, segundo a ANA.
Comentários
Geral
Polícia Civil do Acre participa de curso avançado sobre fraudes bancárias eletrônicas em Brasília
O rapper Hungria, de 34 anos de idade, está internado em um hospital em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada.
De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star, ele deu entrada na unidade nesta quinta-feira (2), com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.
Ainda não há informação se o consumo da bebida teria ocorrido no Distrito Federal, que oficialmente ainda não conta com nenhum caso confirmado de intoxicação por metanol. O boletim médico diz ainda que o tratamento foi iniciado e que a investigação sobre o caso segue.
Gustavo Hungria das Neves é da periferia de Brasília, da Ceilândia, e ganhou projeção nacional com suas músicas. Nas redes sociais, a equipe do músico disse que ele está sendo acompanhado pelos médicos e “fora de risco iminente”. Informou ainda que a agenda de shows para o fim de semana está cancelada e agradeceu o apoio dos fãs.
Você precisa fazer login para comentar.