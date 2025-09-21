Jovem é ferido a facada durante briga com esposa em Vila Boliviana na divisa com Capixaba

Uma discussão entre marido e esposa terminou em tentativa de homicídio na noite de sábado (20), na Vila Boliviana, região de fronteira em Capixaba, no interior do Acre. Sairon Santos, de 23 anos, foi atingido no abdômen com um golpe de faca desferido pela companheira.

De acordo com testemunhas, a briga aconteceu dentro da residência do casal, quando a mulher utilizou uma faca de mesa para agredir o marido. Mesmo ferido, Sairon conseguiu atravessar para o lado brasileiro e pedir ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou uma ambulância de suporte básico. A vítima recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Geral Dr. Ary Rodrigues, em Capixaba, e em seguida foi transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deve passar por cirurgia.

A Polícia Militar não foi acionada para registrar a ocorrência.

