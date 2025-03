Jovem é executado a tiros em ramal próximo à UFAC no interior do Acre

Lucas Ferreira de Souza, de 25 anos, foi encontrado com 14 perfurações de bala; polícia suspeita de acerto de contas no mundo do tráfico

Um homem foi executado com pelo menos 14 tiros na noite desta segunda-feira (24) no ramal da UFAC, que liga a Vila do Incra ao município de Porto Acre. A vítima foi identificada como Lucas Ferreira de Souza, de 25 anos, conhecido como “Luquinha”.

Segundo relato do irmão da vítima, Cleudomar Ferreira, Lucas era usuário de drogas e temido na comunidade por seu comportamento violento. “Ele vivia vagando pelas ruas e pode ter se envolvido em dívidas com o tráfico”, afirmou Cleudomar, visivelmente abalado.

A Polícia Militar foi acionada após moradores relatarem vários disparos na região. Ao chegar ao local, cerca de 200 metros da rodovia AC-10, os militares encontraram o corpo de Lucas caído sobre uma bicicleta rosa. O SAMU foi acionado, mas só pôde confirmar o óbito.

Peritos do IML recolheram 7 cápsulas de pistola calibre 9mm no local. “Foi uma execução clara, com tiros no pescoço, rosto, tórax e braço”, explicou o perito Magno. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Porto Acre como possível acerto de contas no tráfico de drogas.

O corpo foi encaminhado ao IML para exames complementares. Esta é mais uma morte violenta que chama atenção para o avanço do crime organizado na região.

